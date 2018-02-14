Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı İncirli köyünde yaşayan Ali Zengin (63) ve eşi Firdes Zengin (62) çiftinden haber alamayan yakınları eve girince çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine gelen Jandarma ve ambulans ekipleri yaptıkları ilk incelemede çiftin bu akşam vefat ettiğini tespit etti. Yaşlı çiftin kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.