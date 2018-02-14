Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu

Bursa'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı İncirli köyünde yaşayan Ali Zengin (63) ve eşi Firdes Zengin (62) çiftinden haber alamayan yakınları eve girince çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine gelen Jandarma ve ambulans ekipleri yaptıkları ilk incelemede çiftin bu akşam vefat ettiğini tespit etti. Yaşlı çiftin kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Berberoğlu´nun cezası belli oldu

CHP´li Berberoğlu´nun cezası belli oldu

Paha biçilmez tabutun içinde böyle çığlık atmış

Paha biçilmez tabutun içinde böyle çığlık atmış

Bir anda milyarder oldu

Bir anda milyarder oldu

Erkeği olmadan üreyen hayvan dünyayı ele geçiriyor

Erkeği olmadan üreyen hayvan dünyayı ele geçiriyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA