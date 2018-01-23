Yaşlı teyzenin Erdoğan sevgisi. Erdoğan'ın fotoğrafını öpen teyzenin kim olduğu merak ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını öpen teyze sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İstanbul'da objektife yansıyan görüntülerde yaşlı teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Güçlü olanın haklı olduğu değil, haklı olanın güçklü olduğu bir dünya" sözleriyle birlikte yer alan fotoğrafını önce okşuyor, sonra da öpüyor.
Sosyal medyaya düşen bu görüntüler, görenleri duygulandırdı.
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