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Yatın çarptığı balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Şahin Burnu açıklarında, gulet yatın çarptığı balıkçı teknesi, alabora oldu. Yat personelince sudan çıkarılan teknedeki Osman Kozacı (53), yaşamını yitirdi, tekne sahibi Serdar Hürriyet Sunguroğlu (60) ise yaralandı.

  • DHA
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Fethiye'ye yaklaşık 4 mil uzaklıktaki Şahin Burnu açıklarında, Almanya'dan gelen arkadaşı Osman Kozacı ile oltayla balık avlayan Serdar Hürriyet Sunguroğlu'nun 5 metre uzunluğundaki 'Aygen Mert' isimli teknesine, saat 05.30 sıralarında, Fethiye'den Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan'a giden gulet charter yat çarptı.
 
Çarpmanın şiddetiyle hasar gören balıkçı teknesi, alabora oldu. Gulet yatın personeli, balıkçı teknesindeki 2 kişiyi sudan çıkararak, kendi teknelerine aldı.
 
Bu sırada 112 Acil Servis ile Sahil Güvenlik'ten yardım istendi. Yaralanan Kozacı ve Sunguroğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi.
 
Yaralılardan Kozacı, buradan kara ambulansıyla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilmek istenirken, yolda yaşamını yitirdi.
 
Sunguroğlu ise ayakta tedavi edildi. Kazaya karışan tur teknesindeki turistler ise temin edilen başka tekneye bindirildi. Sahil Güvenlik tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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