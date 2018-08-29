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Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Riva kavşağı yakınlarında bir kamyonet emniyet şeridinde duran tıra çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

  • IHA
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Kaza, saat 18.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Riva kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir nakliyat firmasına ait olduğu öğrenilen kapalı kasa kamyonet kontrolden çıkarak emniyet şeridinde duran 63 L 1656 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa kamyonette sıkışan 2 kişi feci şekilde can verirken 2 kişi ise yaralandı.
 
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise kamyonette sıkışan iki kişinin cansız bedenini araçtan çıkardı. Kazayı yaralı olarak atlatan iki kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
 

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