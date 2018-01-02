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Yayladağı kırsalına 2 top mermisi atıldı, misliyle karşılık verildi!

Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Suriye'den iki top mermisi atıldı. Misliyle karşılık verildi.

  • AA
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Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Suriye'den 2 top mermisi atıldı. Misliyle karşılık verildi.

Alınan bilgiye göre, Suriye'de Esed rejimine ait bir noktadan atıldığı belirlenen 2 top mermisi Yayladağı ilçesi Belengöz Hudut Karakolu yakınlarındaki boş araziye isabet etti.

Herhangi bir kaybın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri atışın yapıldığı noktaya misliyle karşılık verdi.

Bu arada Esed rejimine ait birliklerin, Hatay sınırı yakınlarındaki muhaliflerin kontrolündeki köylere yönelik saldırıları devam ediyor.

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