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Yaz saati uygulaması sürekli hale geldi

İleri yaz saati uygulaması, yasa ile sürekli hale getirildi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Torba Kanun'un 6. maddesinde yer alan düzenleme dün kabul edildi.

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26 Aralık 1925 tarih ve 697 sayılı Günün Yirmidört Saat Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesinde yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu'na bir saati aşmamak koşuluyla ileri saat uygulama yapma yetkisi verildi.
 
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 130 maddelik tasarının TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin tamamlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ile ileri yaz saati uygulaması devam edecek.
 
Danıştay daha önce düzenlemeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak ilgili maddenin kabulü ile bu karar geçersiz kaldı. Yasa yetişmediği için, ileri yaz saati uygulamasının gelecek yıla kadar geçerli olacağına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmıştı.

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