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Yaz tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul’da ilk ders zili çaldı

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sabah saat 08.00’da çalan ilk zille birlikte başladı. Uzun bir tatilin ardından okullarına dönen öğrencilerin heyecanlı oldukları görüldü. Okulun ilk gününde çocuklarını yalnız bırakmayan veliler de heyecana ortak oldu.

  • İHA
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  Yeni dönemde başarılı olmak istediğini ifade eden Batu Yüksektepe, "Çok fazla dersim olacak bu yıl. Tatil güzel geçti. Bu yılda başarılı olmak istiyorum. Babam takdir bekliyor, bende elimden geleni yapacağım’’ diye konuştu.
 
  Yaz tatilinin su gibi akıp geçtiğini ifade eden bir başka öğrenci,’’ Okulun iyi geçmesini bekliyorum. Yaz tatili de iyi geçti.  Su gibi hemen akıp geçti. Okulda öyle oluyor. Geçen sene teşekkür almıştım, bu sene artık ne kısmet olursa’’ ifadelerini kullandı.

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