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Yazlık evde ölü bulunan gençlerin ölüm nedeni belli oldu

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki yazlık evde ölü bulunan Tolunay Ergül ve arkadaşı Ecenur Sülfe'nin dışarıda yaktıkları mangalı içeri aldıkları ve karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettikleri belirlendi.

  • AA/DHA
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Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 19 yaşındaki Tolunay Ergül ile arkadaşı 22 yaşındaki Ecenur Sülfe ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sultanköy Mahallesi'ndeki yazlıklarına dün gece giden Ergül ile Sülfe'den haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Jandarma ekiplerince girilen yazlıkta, sağlık ekipleri iki arkadaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ergül ve Sülfe'nin cesedi Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen gençlerin aileleri gözyaşı döktü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

MANGAL KÖMÜRÜNDEN ZEHİRLENMİŞLER
 
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki yazlık evde ölü bulunan Tolunay Ergül ve arkadaşı Ecenur Sülfe'nin dışarıda yaktıkları mangalı içeri aldıkları ve karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettikleri belirlendi. İki gencin cesetleri yapılan incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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