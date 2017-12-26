YDS 2018 ne zaman? YDS 2018 ilkbahar başvuru tarihleri neler?

Akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrencilerin girdiği YDS’nin tarihi merak ediliyor ve 2018 YDS ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. YDS 2018 ilkbahar dönemi başvuru tarihleri hakkında araştırma yapılıyor. Akademide yükselmek isteyen binlerce öğrencinin gireceği YDS’nin sınav tarihleri ÖSYM sınav takvimiyle birlikte açıklandı. 2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı'nda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılacak. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunacak.

2018 YDS NE ZAMAN?

2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı başvuruları, 7-15 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. Geç Başvuru tarihi ise 28 Şubat 2018 olarak belirlendi. Sınavın tarihi ise 1 Nisan 2018.

2018 YDS İlkbahar Dönemi Sonuçları 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. ÖSYM tarafından Eylül 2018'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2018-YDS başvurularının Temmuz - Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra belirtilen sürede sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak. 2018 YDS ilkbahar ve sonbahar olmak üzere senede iki defa ÖSYM tarafından yabancı dil yeterliliğini ölçmek için uygulanan bir sınavdır. 2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak. Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilecektir.

2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı'nda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılacak. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunacak. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılacak. Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılacak. Sınava başvuracak adaylar başvuru işlemleri sırasında 90 TL sınav ücretini ilgili bankalara ödemek durumundadırlar. 2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı 1 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak ve 180 dakika (3 Saat) sürecek.

E-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI

e-YDS 2018/1 İngilizce alanında, 13 Ocak 2018 tarihinde saat 14:45'de Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacaktır. Sınava başvurular, 25 Aralık- 4 Ocak 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 14:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 4200, İstanbul'da 432, İzmir'de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, Deneme e-Sınav Uygulamasına ve e-YDS 2018/1 Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir.