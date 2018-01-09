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"Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında 107 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında, 11 bin 996 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, aranan 107 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, 11 bin 996 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, aranan 107 kişi gözaltına alındı.
 
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde kent genelinde, dün saat 20.00'de başlayan uygulama sabah saatlerine kadar sürdü.
 
Denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 2 bin 400 polis katıldı.
 
Polis, şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulamasını yaparken, bazı mekanlar ve iş yerlerinde de aramalar gerçekleştirdi.
 
Uygulamada 11 bin 996 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 107 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 4 tabanca ile 4 kurusıkı tabanca ele geçirildi.Ayrıca 3 bin 344 aracın kontrol edildiği, 81 aracın trafikten men edildiği, araç sürücülerine 176 bin 964 lira ceza kesildiği bildirildi.

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