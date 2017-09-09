Yemen ellerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü kazanan İhlâs Vakfı, iç savaş ve kuraklık sebebi ile zor günler geçiren Yemen’de kesilen kurban vekâletlerini Yemenlilere dağıttı. Yemen’in Taiz vilayeti Misrakh Belediye Meclisi Üyesi Abdullah Ahmad Aklan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İslam peygamberi Muhammed Aleyhisselâm’ın Mekke'den Medine'ye göç ettiği zaman evinde ilk misafir eden sahabi Ebu Eyyûb El-Ensarî Hazretleri'ne, ilk Türk İslam halifesi ve Hâdim'ul-Harameyn'uş-Şerifeyn (Mekke ve Medine'nin Hizmetkârı) unvanına sahip olan Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han’a, İhlâs Vakfı’nın kurucusu merhum Doktor Enver Ören’e, İhlâs Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’e ve tüm hayırseverlere duâ etti.