Yemen savaşı Körfez ülkelerinin ekonomisini olumsuz etkiliyor

Uzmanlar, devam eden savaşın Körfez ekonomisini sarstığını, özellikle petrol fiyatlarında düşüşlerin yaşandığı bir dönemde ekonominin savaştan daha fazla etkilendiğine dikkati çekiyor.

Lübnan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ekonomi Uzmanı Casim Acaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'deki savaşın devam etmesinin Körfez ekonomisi ve pazarına çifte zarar verdiğini ifade etti.

Enerji ihracatına dayalı ekonomiye sahip Körfez ülkeleri için Yemen'deki Babul Mendeb Boğazı'nın hayati önem taşıdığını ifade eden Acaka, savaşın ekonomik yansımalarının oldukça belirgin bir hal aldığını belirtti.

Körfez ülkelerinin sahip olduğu nakit rezervi sebebiyle mali yönden halihazırda büyük zorluk çekmeyeceğini öngören Acaka, "Suudi Arabistan diğer komşu Körfez ülkeler ile karşılaştırıldığında savaştan en fazla zarar gören devlet. Savaşın etkileri ülkeye gelecek yatırımlara da engel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) eski danışmanı Fahri el-Faki de Yemen savaşının devam etmesinin, petrol fiyatlarının düştüğü bir dönemde Körfez ülkeleri üzerinde ekonomik baskıyı artıracağını söyledi.

Ekonomi uzmanı Muhammed el-Avn da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin ekonomisini Yemen'deki savaşın etkisinden koruma gücüne sahip olmasına rağmen savaşın genişliğinin ekonomiye zarar verebileceğini savundu.

Avn, "Askeri operasyonların yüksek maliyet içermesi, genel bütçeyi ve petrol sektörü ile nakliyeyi etkilemesi ve yatırımcıları bölgeden uzaklaştırması Körfez ülkelerinin ekonomisine zarar verir." görüşünü dile getirdi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Husiler zaman zaman sınır hattındaki Suudi Arabistan mevzilerine de saldırılar düzenliyor.