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Yemen’de hava saldırısında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı belirtildi

Yemen’de koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

  • İHA
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Yemen’in başkenti Sana’da koalisyon güçlerinin bir kontrol noktasına düzenlediği hava saldırısında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralanan kişinin durumunun kritik olduğu belirtilirken saldırısı sırasında bir petrol tankerinin de patladığı ifade edildi.

Husi yetkili, saldırının Sana ve liman şehri El-Hudeyde arasındaki anayolda meydana geldiğini belirterek, 8 sivilin araçlarıyla kontrol noktasından geçerken hayatını kaybettiğini, bunlardan birinin petrol tankerinin şoförü olduğunu ifade etti.

Üst düzey yerel güvenlik yetkilisi Abdullah Sowar, patlamada ölen sivillerin yanarak öldüğünü yaralanan kişinin ise Sana hastanesine kaldırıldığını belirtti. Sowar, “Bu saldırı bu hafta, insanlar uyurken düzenlenen 3. Koalisyon saldırısı. Üç ayrı saldırıda kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere çoğunluğu sivil olan 80'den fazla kişinin öldü” dedi.

 

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