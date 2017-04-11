Yemin ettirerek askeri hakimlik sınavı sorularını vermişler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargı yapılanmasına yönelik iddianamesinde, 2009 ve sonrasında askeri hakimlerin mesleğe alınmalarına ilişkin sınavlarda yapılan usulsüzlüklere ilişkin ifadelere yer verildi.

FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasına yönelik iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 33 kişi hakkında hazırlanan iddianamede ifadesi yer alan gizli tanık "Kutup Yıldızı", üniversite sonrasında Keçiören bölgesinde örgüte ait çalışma evine geçtiğini, kaldığı evin sorumlusunun Mustafa Mertsoy olduğunu belirtti.

"Yemin ettirerek 100 kadar soru ve cevapları verildi"

Kendisiyle beraber çalışma evinde askeri hakim olduğunu bildiği İbrahim Yiğit'in de kaldığını ifade eden gizli tanık, sınavlara çalıştıkları dönemde kendisinin daha önce görmediği bir şahsın eve gelerek askeri hakimlik sınavı hakkında bilgi verip gittiğini, kendisinin de bunun üzerine sınava başvurduğunu söyledi.

Sınavdan bir iki gün önce Fatih Hüseyin İnal isimli örgüt abisinin eve gelerek kendilerini bir odaya çağırdığını, sonrasında kendilerine yemin ettirerek 100 kadar soru ve cevaplarını verdiğini anlatan gizli tanık, bu soruların sınavda birebir çıktığını, kendisiyle birlikte askeri hakimlik sınavının sorularının verildiği diğer kişilerin İbrahim Yiğit ve soy ismini hatırlamadığı Ömer isimli şahıslar olduğunu ifade etti.

Soruları bilerek zorlaştırmışlar

Tanık olarak ifadesine başvurulan Metin Ulukanlıgil de Askeri Adalet İşleri Başkanlığını 2010 yılından itibaren İsmail Karataş'ın yaptığını, o gittikten sonra yerine Mehmet Ali Almış'ın geldiğini, bu kişilerin döneminde alınan tüm askeri hakim adaylarının neredeyse tamamının bu örgüte mensup kişilerden olduğu kanaatini taşıdığını aktardı.

İsmail Karataş'ın bir yerde "Benim yaptığım hizmeti ileride göreceksiniz." dediğini de duyduğunu, bu sözün hakimler arasında dolaştığını belirten Ulukanlıgil, örgüt mensupları dışındakilerin sınavları kazanamadıklarını, soruların bilerek zorlaştırıldığını düşündüğünü vurguladı.