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Yemin sırasında Meclis'te alkış tufanı koptu, Başkan Erdoğan'ın gözleri doldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tarihi oturumda yemin ederek yeni hükümet sistemini resmen başlattı. Yemin töreninden sonra Meclis'te alkış tufanı koparken Erdoğan'ın gözlerinin dolduğu görüldü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin töreni için TBMM'ye geldi. Erdoğan saat 16.43'te yemin etti ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı. Yemin töreninden sonra Meclis salonunda alkış tufanı koparken Erdoğan'ın gözlerinin dolduğu görüldü.

VATANDAŞLAR SEVGİ GÖSTERİLERİNDE BULUNDU

Yoğun güvenlik önlemleri ile Meclis'e geçen Erdoğan'a güzergahta vatandaşlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan'ın makam aracının üzerine gül dökülmesi de dikkat çekti. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, ardından Meclis binasına girdi.

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Erdoğan'ı eşi, çocukları ve torunları da salonda yalnız bırakmadı.

MAZBATASINI ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni öncesi, Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz'dan mazbatasını aldı.

ERDOĞAN UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLANDI

Hemen ardından kürsüye çıkan Erdoğan yeminini etti. CHP'li vekiller ayağa kalkmazken AK Parti ve MHP grupları Erdoğan'ı ayakta alkışladı.

YENİ SİSTEM RESMEN BAŞLADI

Bu yemin töreni ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış oldu.

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