Yeneroğlu, Almanya'daki seçim sonuçlarını değerlendirdi

Yeneroğlu, düzenlediği basın toplantısında, Almanya'daki seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Irkçı akımlara yıllardır dikkati çekmeye çalıştıklarını dile getiren Yeneroğlu, bunun Alman siyasetçiler tarafından ciddiye alınmadığını, ötelendiğini belirtti. Almanya'daki seçim sonuçlarının, ırkçı akımların Federal Cumhuriyet'in kurulmasından sonra hiç görülmemiş biçimde güçlendiğini ve toplumsal merkeze sirayet ettiğini gösterdiğini belirten Yeneroğlu, "Merkel iktidarında son 8 yılda işsizlik oranı yüzde 12'den yüzde 5,5'a düştüğü, dış ticaret artısı 270 milyar avroyu geçtiği, tüm bütçelerin artı verdiği, refah seviyesinin ciddi manada arttığı bir ortamda, Alternatif Partisinin (AfD) 6 milyona yakın oy alması ve iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Partisinin yüzde 41,5 oyunun yüzde 33'e gerilemiş olması önemli bir gelişmedir." dedi.

Yeneroğlu, Almanya'da koalisyon olasılıkları içerisinde siyah, sarı ve yeşil şeklindeki Jamaika bayraklarını andırdığı için "Jamaika koalisyonu" olarak ifade edilen koalisyon olasılığının çok güçlü şekilde tartışıldığını kaydetti.

Almanya'da 5,5 milyon Müslüman, 3 milyon Türk'ün yaşadığını anımsatan Yeneroğlu, şöyle konuştu:

"Almanya'daki seçim sonuçları, orada yaşayan Müslüman ve Türkler açısından endişe vericidir. Çünkü bu seçim sonuçları, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa, 94 milletvekillinden en az üçte birinin açıktan Nazi olduğu bir partinin Mecliste grup kurmasını sağlayacak. Irkçı partinin oy potansiyeli yüzde 25 civarında. Nazi söylemini kullanmasalardı, belki de daha yüksek oy alacaklardı. Almanya'da bir çok kişi, endişe ettiği, bu kadarı da fazla dediği için ırkçı partiye oyunu vermedi. Ama bu sonuç, gelecek yıllardaki potansiyeli göstermek bakımından önemli. Şimdiden sokaklarda ırkçıların bundan sonra daha şiddetli bir biçimde camilere, Müslümanlara saldırı noktasında daha cesur davranacağını gözlemleyebiliriz."

"İlişkilerimizde yeni bir sayfa açılmasını istiyoruz"

İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Yeneroğlu, seçimlerde bütün partilerin Türkiye karşıtı söylemler kullandığını belirtti.

Almanya'daki seçimde Yeşiller ve sol partilerin de oylarını arttırdığını vurgulayan Yeneroğlu, "Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir'in Dışişleri Bakanı olma hevesi var. Türkiye kökenli 14 milletvekili parlamentoya girdi. Bunların arasında en az 3 PKK'lı var, hatta birisi de Kongra-Gel üyesinin kızı. Alevi toplumunu politize etme çabası içerisinde olanlar da var. Bu da bundan sonra Türkiye'ye yönelik provokasyonların artacağı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Mustafa Yeneroğlu, bundan sonraki süreçte, Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasını istediklerini ifade ederek, "İki ülkenin derin ortaklığı ve ekonomik iş birliği önemlidir. Eğer karşılıklı kazanma anlayışını güden bir siyaset Almanya tarafından takip edilmeyip, PKK ve FETÖ'ye geniş oluşumlar sunan, İslam düşmanlığını artıran, camilere ve insanlarımıza saldırıların devam ettiği bir tablo içerisinde olunursa bu, Türk-Alman ilişkilerinin bundan sonraki süreçte arzu etmediğimiz bir biçimde gergin geçeceğinin işaretleri olarak değerlendirilebilir." dedi.