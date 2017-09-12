Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in katil damadı tutuklandı

İzmir'de Güven Timleri tarafından yakalanıp İstanbul'a getirildikten sonra adliyeye sevk edilen Karanfil, Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Karanfil'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Karanfil'in "tasarlayarak öldürme" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırmış müebbet ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Karanfil'in yargılanmasına, ilerleyen günlerde Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

- Olay

İstanbul Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine 29 Mayıs'ta giden gazeteci Kadir Demirel, damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartışmış, kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, yanında bulundurduğu bıçakla kayınpederini yaralamıştı. Karanfil, araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Demirel olay yerinde hayatını kaybetmiş, Esma Karanfil ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı.