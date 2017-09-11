Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in katil zanlısı damadı Cemil Karanfil yakalandı
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil İzmir Konak’ta İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil İzmir Konak’ta İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Cemil Karanfil'in Cumhuriyet Meydanı'nda çimlerin üzerinde yatarken şüpheli hareketleri üzerine güven timleri tarafından yakalandığı belirtildi.
Karanfil'in üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktığı öğrenildi.
Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, kayınpederi Kadir Demirel'i geçtiğimiz 29 Mayıs'ta öldürdükten sonra kayıplara karışan Cemil Karanfil'in tanınmamak için sakal bıraktığı ifade edildi.
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