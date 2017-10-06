Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yeni Asya gazetesinin etkinliği yasaklandı

Ankara Valiliğince, Yeni Asya gazetesi tarafından pazar günü Kocatepe Camisi'nde düzenlenmesi planlanan etkinliğin, provokasyon ihtimali üzerine yasaklandığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Valiliğince, Yeni Asya gazetesi tarafından pazar günü Kocatepe Camisi'nde düzenlenmesi planlanan etkinliğe katılacaklara yönelik provokasyon ihtimali üzerine yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yeni Asya gazetesi tarafından Ankara Kocatepe Camisi'nde 8 Ekim'de öğlen namazına müteakip okutulacak geleneksel mevlit ve hatim programına katılacak grup ve kişilere yönelik bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyona neden olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle etkinliğin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında ilde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yasaklandığı kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
8 ilde 34 ev soyan hırsızlar kamerada

8 ilde 34 ev soyan hırsızlar kamerada

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA