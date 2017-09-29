Yeni ATAK, HÜRKUŞ ve ANKA’lar geliyor

Türkiye’nin teknoloji merkezi konumundaki TUSAŞ, (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ)havacılık ve savunma sanayiinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, yılsonuna kadar, görev aldığı T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, ANKA İnsansız Hava Aracı ve Yeni Nesil Temel eğitim Uçağı HÜRKUŞ projelerinde teslimat sayılarını ve üretim düzeylerini artıracak. İlkinin teslimatı 2014’te gerçekleştirilen T129 ATAK helikopterlerinden 24’üncüsü eylül ayı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi.

TESLİMAT 2018’TE TAMAMLANACAK

Yeni Şafak’ın haberine göre yapılan protokol, toplam 59 ATAK helikopterinin teslimatını içeriyor. TUSAŞ’ın yılsonuna kadar 12 ATAK helikopterini daha teslim etmesi bekleniyor. Böylece TSK’ya verilen helikopter sayısının 2017 sonunda 36’ya çıkarılması hedefleniyor. Helikopterlerin teslimatı 2018 yılında tamamlanacak. Öte yandan, ATAK Projesi’nde 14 helikopterin daha teslim edilmesiyle Faz 2 konfigürasyonuna geçilecek. ATAK Faz 1’de füze ikaz sistemi, karşı tedbir atıcı sistem, kızılötesi karşı tedbir sistemi ile MXF-484 ve 9651 el telsizleri bulunuyor. Faz 2’de ise laser ikaz alıcı sistemleri, RF karıştırıcı, radar ikaz alıcı, 9681 V/UHF telsiz gibi ek sistemler olacak. Bugüne kadar yaklaşık 12 bin uçuş saatine ulaşan ATAK helikopterleri için yerli motor geliştirilmesi ve 20 mm top sisteminin yerlileştirilmesi hedefleniyor.

HÜRKUŞ’TA SON VİRAJ

15 HÜRKUŞ-B uçağına yönelik çalışmalar da sürüyor. İlk uçak, ilk uçuşunu Aralık ayında gerçekleştirecek. 2017 yıl sonu itibarıyla da 8 HÜRKUŞ-B uçağının büyük ölçüde tamamlanacağı bildirildi. HÜRKUŞ-B uçaklarının teslimatlarına Haziran 2018’de başlanacağı vurgulanırken, 15 adetlik ilk paketin yıl sonuna kadar teslim edileceğinin altı çizildi. HÜRKUŞ’ta ilave 40 uçaklık bir opsiyon bulunuyor.

ANKA ÜRETİM ÜSSÜ

TUSAŞ, insansız hava araçlarında da bu yılı yeni teslimatla kapatacak. Şirket tarafından envantere kazandırılan 1 adet ANKA-B uçağının ardından, 1 adet uçağın daha Aralık 2017’de envantere gireceği belirtildi. Böylece, envanterdeki ANKA-B sayısı 2’ye çıkacak. Ayrıca, hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığına hizmet kapsamında 2 uçağın ek olarak Elazığ’da görev yaptığı ifade edildi. ANKA-B, burun kısmında bulunan kamera sistemi sayesinde hedefi tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştirirken, 4 adet de füze taşıyabiliyor.