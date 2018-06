2018 Bekçi alım başvuru şartları neler Yeni bekçi alımı ne zaman yapılacak

Yeni bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2018 Bekçi alım başvuru şartları neler? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 bin bekçi alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından bekçi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş, söz konusu alımlar için başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla il Valiliklerinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu 7 bin bekçi alımı yapılacak. Polis Akademisi'nce yayınlanan ilanın ardından, başvuruların ne zaman başlayacağı bu mesleği yapmak isteyen vatandaşların bir numaraları gündem maddesi oldu. İşte, 2018 bekçi alımı başvuru tarihi…



BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İl Valiliklerinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 7.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.



2018 yılında yapılacak 7 bin bekçi alımının başvuru tarihi belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu ilan için başvuruların 8 Haziran Cuma günü başlayacağını açıkladı.









BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?



Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak alımlar için başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda aranan şartların bu yıl da aranacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz dönemde yapılan alımlarda şu şartlar vardı;



a) Türk vatandaşı olmak,



b) İlkokulu bitirmiş olmak (İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim şartını yükseltebilecek)



c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,



ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,



d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,



e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,



f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,



g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,



ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,



ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,



l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,









BEKÇİ ALIM SINAVI NASIL YAPILACAK?



Geçtiğimiz yıl yapılan bekçi alım sınavları için açıklanan detaylar şunlardı;



İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulacak.



Adaylardan, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen miktarda sınav ücreti alınacak.



Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.



Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.



Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.



Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.



Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.