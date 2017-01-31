Yeni çipli kimlik kartı nasıl alınır, gerekli belgeler neler? e-Kimlik randevu alma ekranı

Yeni çipli kimlik kartı almak isteyen vatandaşlar çipli kimlik nasıl alınır, yeni kimlik için gerekli belgeler neler, yeni çipli kimlik kartı için e-kimlik randevusu nasıl alınır? gibi soruların cevabını merak ediyor. Çipli kimlik kartları için 2 Ocak 2017'den itibaren tüm vatandaşlar başvuru yapabiliyor. E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, vatandaşların yeni kimlik isteğinin il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aşırı yoğunluğa ve izdihama yol açtığını bildirdi. Kart, "Öncelikle internet üzerinden ekimlikrandevu.nvi.gov.tr ya da 199 numaralı hattan randevu alarak yanlarında 1 adet biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerine gelmeleri hem yoğunluğa kalmadan kimliklerini almalarını hem de bizim daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermemizi sağlayacaktır" diye konuştu.

Kimlik kartı almak için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın müdürlüğe müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir müdürlüğe de başvurulabilecek. Başvuru için ilçe nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da zaman kaybına sebep vermemek için randevu alarak gidilebilecek.

E-KİMLİK RANDEVU ALMA SİSTEMİ

Çipli kimlik randevu alma işlemi ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresinden yapılıyor. Kimlik randevusu alırken kendinize veya yakınınıza başvuru yapabilirsiniz. Anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz, oğlunuz, kızınız, vasisi olduğunuz kişi adına randevu alabilirsiniz. Aile olarak yeni kimlik kartı randevusu da alabilirsiniz. Kimlik randevu sitesi üzerinden ilgili kişi ya da kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılarak sisteme giriş yapılır. Randevu ekranında bir sonraki aşamada yeni kimlik randevusu alacak kişilerin kimlik doğrulaması yapılır. Kimlik doğrulaması için gün ay yıl olarak doğum tarihi ve nüfus cüzdanı seri ve no bilgisi girişleri yapılır.

Yeni kimlik randevusu alırken en son aşama ise yeni kimlik kartını teslim alacak kişi ve kartın teslimat adresinin girilmesi aşaması olacak. Tüm girişler yapıldıktan sonra randevu ve kart teslimat girişleri yapılmış olacak. Alınan randevu saatinde ilgili nüfus müdürlüğüne gidilmesi gerekmektedir.

YENİ ÇİPLİ KİMLİK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

Yeni kimlik kartı başvurusunda istenilen evraklar başvurunun durumuna göre değişmektedir. İlk defa çipli yeni kimlik kartı başvurusu yapacaklardan nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçebilecek kimlikler (uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı vb) istenir. Bu belgeler fotoğraflı olmak zorundadır. Ayrıca kimlik başvurusunda istenilecek bir diğer belge de son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraftır. Bunların dışında başvuruda belge, evrak istenmemektedir.

YENİ ÇİPLİ KİMLİK KARTLARI POSTAYLA ULAŞACAK

Başvuru esnasında kimlik bilgileri kontrol edilecek, gereken alanlarda güncellemeler gerçekleştirilecek, fotoğraf taranacak, biyometrik verileri alınacak (her iki el için parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi).

YENİ ÇİPLİ KİMLİK KARTI İÇİN ŞİFRE VERİLECEK

Başvuru sonunda kişilere PIN zarfında bulunan 6 haneli şifre verilecek. Bu şifre, banka kartlarında olduğu gibi bazı işlemlerde kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak. PIN kodu, kimlik kartı teslim edilinceye kadar aktive olmayacak. PIN kodu ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan kioskları kullanarak değiştirebilecek. Yapılacak değerlendirmenin ardından kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adrese PTT Kargo aracılığıyla teslim edilecek.

ÇİPLİ KİMLİK KARTININ ÖZELLİKLERİ

Uluslararası alanda Türkiye'yi temsil rengi olan turkuazın ağırlıklı olarak kullanıldığı kimlik kartları, kadın-erkek ayrımı olmaksızın tek renk ve tek tasarımda olacak.

Dünyadaki benzerlerine göre yerli mühendislik ve yerli üretim katma değeri çok daha yüksek olan kimlik kartı elektronik, görsel ve kimyasal bir çok güvenlik unsuru barındırıyor.

Tamamen benzersiz ve yalnızca kimlik kartına özel tasarlanmış ve üretilmiş olan şifreli grafik tasarımlar, özel DNA'ya sahip mürekkepler, mikro ve nano yazılar gibi onlarca gizli ve açık güvenlik özelliğine sahip kimlik kartının bazı güvenlik özellikleri ise açıklanmıyor.

Tüm haberleşme altyapısı ve işletim sistemi TÜBİTAK tarafından geliştirilen şifre mekanizmalarıyla korunan kimlik kartının içerdiği bilgilere art niyetli yollarla ulaşmak imkansız.

Çipli kimlik kartları için ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen başvuru yapılacak. Bunun için tüm ilçe nüfus müdürlükleri başvuru ihtiyaçlarına göre hazırlandı. Vatandaşlara bankolar yerine masalarda hizmet verilecek.

Sağlık ya da benzeri sebeplerle ilçe nüfus müdürlüğüne gidemeyen vatandaşların evlerinde başvurularının alınabilmesi için gerekli teknik hazırlıklar tamamlandı. Onaylanan kimlik kartları, vatandaşların beyan ettikleri adreslerde teslim edilecek. Kimlik kartıyla ilgili resmi web sitesi açılacağını ifade eden yetkililer, vatandaşlara, resmi olmayan web sitelerine, duyurulara, sosyal medyada yer alan haberlere itibar etmemeleri uyarısında bulundu.

ÇİPLİ KİMLİK KARTI İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLECEK?

Kimlik kartıyla güvenli kimlik doğrulaması yapılacak.

E-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden kimlik kartıyla erişilebilecek.

Seyahat belgesi ve elektronik imza olarak yararlanılabilecek.

Kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerin hak sahipliği denetimi güvenli bir şekilde yapılacak.

ÇİPLİ KİMLİK KARTI İÇİN 15 LİRA ÖDENECEK

Kanuni süresi içerisinde yapılan doğum bildirimleri hariç her kimlik kartı için 15 lira tahsil edilecek.

Başvurusu alınan ve gerekli kontrollerden geçirilerek onaylanan kimlik kartları, vatandaşların adreslerine teslim edilecek.