Yeni Cumhurbaşkanlığına destek yüzde 65

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmekte olan ve Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmeyi öngören Anayasa çalışmasına halkın desteği artarken, bunun bir referandumla önüne getirilmesi halinde evet diyenlerin oranı yüzde 65’i geçiyor. MAK Danışmanlık şirketi tarafından 30 büyükşehir ve 22 il, 134 ilçede 5 bin 400 kişi ile yüzyüze yapılan görüşmelerde çarpıcı sonuçlar elde edildi. Rusya ile ilişkkilarin düzelmesini yüzde 64 olumlu bulurken, Rus Büyükelçi Karlov’u FETÖ taşeronluğunda dış güçlerin öldürttüğüne inananların zoranı yüzde 85 olarak görüldü. HDP’nin yüzde 7 ile baraj altı kaldığı araştıma sonucuna göra AK Parti’nin oyları ise yüzde 51’in üzerinde çıktı. Yüzde 53.5 erkek, yüzde 46.5 kadın denek üzerinden yapılan araştırmada, katalımcıların yüzde 50’sinin 25-45 yaş aralığında olması hedeflendi.

ÖNEMLİ SORUN: TERÖR

20- 25 Aralık 2016 tarihleri arasında 52 ilde yapılan araştırmada, terör en büyük sorun olarak ortaya çıktı.

‘Sizce Ülkenin En Önemli Sorunu Nedir?’ Sorusuna cevap veren 5 bin 400 vatandaşın yüzde 44’ ü ‘terör’ derken; bunu yüzde 26 ile ekonomik sorunlar, yüzde FETÖ ile mücadele izledi. Rus elçi Karlov cinayetinde ise hlakın yüzde 85’i bunu FETÖ’nün taşeronluğunda dış güçlerin yaptırdığına inanıyor.

2017’DEN UMUTLUYUZ

Araştırmada, ‘imkanınız olsa ömrünüzün kalan kısmını başka bir ülkede tamamlar mısınız?’ sorusuna vatandaşın yüzde 77’si hayır, yüzde 13’ü evet cevabı verdi. Yine 2016’nın sonunda toplumun çok büyük kısmı yarınlara umutla bakıyor. Toplumun yüzde 85’lik bir kısmının 2017 yılına umutla baktığı görüldü. Vatandaşların ezici çoğunluğu atlatılan badirelere rağmen umudunu koruyor.

KİME OY VERİRSİNİZ ?

‘Kime oy verirsiniz’ sorusuna verilen yanıtlar; kararsızların matematiksel dağılımının sonunda, AK Parti 51,9, CHP 24,7, MHP 13,4, HDP 7,2 oranında oy alıyor. Diğerleri başlığı altıda diğer parti ve bağımsız adaylar ise 2,8 de kalıyor. Araştırma şirketinin, “Son 5 ayda peş peşe yaptığımız araştırmalarda HDP yüzde 10 luk baraja net olarak takılmış olduğu görülmektedir” ifadesi de dikkat çekti.

SURİYE HAREKATI SÜRMELİ Mİ?

Devam eden sınır ötesi operasyonlar konusunda vatandaşın TSK’ya çok ciddi desteği olduğunu gösteren önemli bir sonuç da çıktı. Buna göre halkın yüzde 61’i sınır ötesi operasyona koşulsuz destek verirken çok şehit vermemizin endişesi ile tereddüdünü ifade eden seçmen kitlesi de dikkat çekiyor.

YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE GEÇİLMELİ Mİ?

TBMM de görüşülen Anayasa değişiklik paketi konusunnda toplumun yeterince bilgilendirilemediği belirlenirken, paketi vatandaşa öneren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın referans olmasıyla, bu değişikliğe destek hızla yükseliyor. Bir referandumla önüne geldiğinde onaylayacağını gösterenlerin oranı yüzde 56’yı buluyor. Bu rakam kararsızların dengeli dağılımıyla yüzde 65’lere ulaşıyor.