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Yeni depolama hizmeti Google One hizmete sunuldu

Google, yeni depolama servisi Google One'ı hizmete sundu. Yeni hizmet Google Drive'a göre daha uygun fyatlarla daha çok depolama alanı vaat ediyor. Ayrıca aboneler bazı önemli özelliklerden de yararlanabilecek

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Birkaç ay önce Google, Google Drive’dan daha gelişmiş ve uygun fiyatlarla daha çok depolama alanı sunan abonelik hizmeti Google One’ı duyurmuştu ancak o zamanlar ayrıntılı bir bilgi mevcut değildi. Geçtiğimiz haftalarda Google One’ı Play Store’a yerleştiren şirket, yeni hizmetini kullanıma açtı.
 
Google One’ın abonelik sistemi 100 GB için 1.99 dolardan başlıyor. 200 GB için aylık 2.99 dolar, 2 TB için ise 9.99 dolar ödemeniz gerekiyor. Eğer daha fazla bulut depolama yerine ihtiyacınız varsa 10 TB, 20 ve 30 TB için 100 ile 300 dolar arasında değişen ödeme planlarına dahil olabilirsiniz.
 
Google One aboneliği alanlar birkaç ekstra özellikten daha faydalanabilecek. Kullanıcılar depolama alanlarını 5 aile üyesiyle daha paylaşabiliyor. Ayrıca 7 günün 24 saati ürün ve hizmetlerle ilgili desteğe başvurabilecekler.  Google One şimdilik sadece ABD’de erişeme açılmış durumda ancak çok yakında farklı ülkelerde de hizmete açılacak.
 
(Haber Türk)

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