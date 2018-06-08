Yeni Havalimanı iniş ve kalkışa hazır

TÜRKSAT’ın iftar yemeğinde gazetecilerle sohbet eden Müsteşar Suat Hayri Aka, 3. Havalimanı’na ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 26 Şubat’ta planlanan ancak iptal edilen uçuşunun ne zaman yapılacağına ilişkin soru üzerine, kontrol uçuşunun geçtiğimiz hafta yapıldığını hatırlatan Aka, şunları söyledi: “Şu anda kalibrasyon yapılıyor. Kontrol uçakları, elektronik olarak doğruluk testlerini yapıyor, sürekli iniyor, kalkıyor. İnerken havaalanındaki cihazların doğru ölçüm yapıp yapmadığını kontrol ediyor. Yaklaşık bir aylık sürekli kontrolün ardından raporları çıkıyor. Henüz raporları çıkmadı. Ama olumsuz bir şey yok orada. Sadece hata payı var mı, ne kadar hata payı var, kalibre edilmeye ihtiyaç var mı yok mu bunlara bakılıyor. Uçaktaki cihazlar ile karadaki cihazların uyumunu test ediyor. Varsa hata paylarını tespit ediyor. Testler sonuçlanmadan sayın Cumhurbaşkanının uçağı inebilir mi, sorun yok inebilir. Bunlar uzun vadeli ve sürekli yapılan işler. Biz hazırız. İnerse başımız üstüne. Ne zaman isterse uçak indirebiliriz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 26 Şubat’ta çıkacağı Afrika gezisi öncesinde 3. Havalimanı’na bir uçuş planlanmıştı. Ancak, alanda inşaatın devam etmesi ve inişi güvenli hale getiren sistemlerin kalibrasyonu yapılmadığı için uçuş iptal edilmişti. Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz hafta yapılan kontrol uçuşunda ise, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı, ilk uçunu tamamlamış, pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görülmüştü.

(Hürriyet)