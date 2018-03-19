Yeni havalimanı referans oldu Kuveyt’te 450 milyon $’lık iş aldı

KUVEYT– Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı olan ve ‘Çılgın proje’ olarak adlandırılan İstanbul Yeni Havalimanı, daha tamamlanmadan Türkiye’ye 450 milyon dolarlık proje kazandırdı. Kuveyt Uluslararası Havalimanının 6 milyon yolcu kapasitesinin iki kat üzerine çıkmasının ardından Kuveyt hükümeti sorunu çözmek için harekete geçti. Türkiye’de yeni havalimanı inşaatını gezen Kuveytli yetkililer, konsorsiyum lideri Cengiz İnşaat’ın yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği havalimanı projelerini inceleyerek ihaleye davet etti. Cengiz İnşaat, yabancı firmaların da katıldığı havalimanı ihalesini en uygun teklifi vererek, 200 milyon dolara kazandı. 2016 yılının sonunda yapımına başlanan havalimanını rekor sayılabilecek sürede tasarım dahil 15 ayda teslim aşamasına geldi, daha sonra gelen ilave talepleri de hayata geçiren Cengiz İnşaat projeyi 21 ayda tamamladı. Havalimanının bu kadar kısa sürede ve yüksek kalitede yapıldığını gören Kuveyt hükümeti, bu projeyi referans alarak firmayı yeni ihalelere davet etti. Cengiz İnşaat, yeni kurulacak kentin altyapı ihalesini 160 milyon dolara, 4 km uzunluğunda, 1 adet alt geçit ve 1 adet köprülü kavşak içeren otoyol ihalesini de 90 milyon dolara kazandı.

Kuveyt’i Amerika’ya bağlayacak

Cengiz Holding’in projelerini anlatmak için Kuveyt’te gazetecilerle bir araya gelen Cengiz Holding CEO’su Ömer Mafa, “Türk müteahhitlik sektörünün başarısını Kuveyt’te de gösterdiğimiz için gururluyuz. Hedefimiz dünyanın sektördeki sayılı şirketlerinden biri olmak” dedi. 4.5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminalin Kuveytli yetkililer tarafından ilk projelendirildiğinde, 80 bin m2 olarak planlandığını anlatan Mafa, “Cengiz İnşaat’ın havalimanı projelerindeki deneyimleri sayesinde aynı kapasiteye 56 bin m2'lik terminal binasıyla hizmet verecek şekilde revize edildi. Cengiz İnşaat’ın hızı ve kalitesinden çok etkilenen Kuveytliler, öncelikle destek terminali olarak düşünülen projeyi kalıcı terminal (Terminal 4) olarak değiştirdiler ve ayrıca havalimanında planlanan VIP Terminali için de yine Cengiz İnşaat ile çalışmak istediklerini belirttiler. Bu konudaki görüşmeler devam ediyor. Daha önce yaptığımız Avrupa’nın tamamı deniz üzerinde kurulu tek havalimanı Ordu-Giresun Havalimanı’nı ve Irak Erbil Havalimanı da bu işimize referans oldu” diye konuştu. Mafa sözlerine şöyle devam etti: “Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndan uluslararası uçuş standartları gereği ABD’ye uçuş yapılamıyordu. Ancak yeni terminal binasını teslim ettiğimizde Kuveyt’ten ABD’ye seferlerin düzenlenmesinin önünde bir engel kalmayacak.”

Sıfırdan yeni şehir kuracak

Kuveyt İskân Bakanlığı tarafından finanse edilen ve 12 bölge olarak ihaleye sunulan yeni yerleşim yeri altyapısı projesinde 2 bölgenin ihalesini alan Cengiz İnşaat, bu proje kapsamında yerleşim biriminin tüm şehir içi yolları, aydınlatma, araç park alanları, trafo merkezleri ile bölgelerin elektrik, temiz su, pis su ve telefon şebekesi gibi şehir altyapısı çalışmalarını tamamlayacak.

Kuveyt şeyhlerinin yolu da Cengiz’den

Kuveyt’in ileri gelen ailelerinin ikamet ettiği Kral Fahd Bin Abdul Aziz Yolu ile 5. Çevre Yolu kesiminde ulaşımın daha hızlı ve güvenli olmasını sağlamak için projelendirilen RA-258 kod adlı 4 km uzunluğundaki 1 adet alt geçit ve 1 adet köprülü kavşak içeren yol ihalesi de 90 Milyon Dolarlık bütçesi ile Cengiz İnşaat’ın Kuveyt’teki yeni inşaat projesi olarak hedef tahtasına alındı. Bu yılın Mart ayı sonunda anlaşma imza aşamasına geçilmesi beklenen projeyle Cengiz İnşaat, Kuveyt’in imarında yine önemli bir adım daha atmış olacak.

Mühendislik ihracına başladık

Kuveyt havalimanının mühendislik ve proje aşamasında Türk mühendislerinin imzası olduğunu anlatan Cengiz Holding CEO’su Ömer Mafa, Türkiye’nin artık teknoloji ve mühendislik hizmeti ihraç eder konuma geldiğini anlattı. Mafa, “Türk müteahhitlerinin yurt dışında yaptığı en büyük baraj projesi olan Azerbaycan’daki Şemkirçay Barajı Türk mühendisleri tarafından projelendirildi. Daha sonra Bosna Hersek’teki otoyol projemizde Türk mühendislerimiz çalıştı. Kısa bir süre öncesine kadar mühendislik hizmeti satın alıyorduk. Şimdi ihraç eder duruma geldik. Kuveyt’te havalimanı yapımı sırasında 100 mühendis çalıştı. Bunların 90’ı Türkiye’den geldi. 1800 işçinin de yüzde 60’ını Türkiye’den getirdik. Terminal binasının özel çatı ve cephe sistemleri, sabit uçuş köprüleri, özel tasarımlı tavan kaplamaları gibi kritik ürünler tüm mühendislik çözüm ve çalışmaları ile birlikte Türkiye’den temin edildi. Türk mühendisinin yanı sıra Türk işçisinin disiplini de dünya tarafından öğrenildi” dedi.