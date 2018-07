Yeni kabine isim listesi açıklandı mı? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bakanların tam listesi kimler var? Yeni kabine hangi tarihte açıklanacak? Kimler yeni kabinede yer alacak? Yeni bakanlar kimler? Bakanlar kurulu belli oldu mu? 24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye'de yönetim sistemi de değişti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber artık milletvekilleri bakan olamıyor. Bakan olanlarsa milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor. Peki yeni bakanlar kurulu ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü yemin etmesiyle beraber resmen başlayacak olan yeni sistemin en çok merak edilen başlıklarından biri de bakanlar kurulu. Yeni bakanlar kurulunun nasıl olacağı, ne zaman duyurulacağı ve en önemlisi kimlerden oluşacağı oldukça merak ediliyor. Peki yeni bakanlar kurulunda hangi isimler olacak? Erdoğan partili olmayan isimlerin de bakan olabileceğini söylemişti. Yeni bakanlar kurulunda hangi isimler yer alıyor? Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı da belli oldu. İşte tüm detaylar...



Meclis'te milletvekillerinin yemin etmesinin ardından gözler merakla beklenen kabinenin açıklanmasına çevrildi. Kabinenin açıklanmasıyla yeni sistem, sorunların çözümünü sağlayacak.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 600 milletvekili yemin ederek göreve başladı.



Yeni dönem ve yeni sistem Türk halkının umudu oldu.



SÜPER SİSTEM SIFIR SORUN

Kabinenin açıklanmasıyla çalışmalar tüm alanlarda hızla başlayacak.



Türkiye'de kamuoyunun gündemini meşgul eden bazı sorunlar yeni sistemin gelişiyle çözüme kavuşturulacak.



OHAL KALKIYOR

Bu kapsamda masada ilk olarak OHAL'in kaldırılması var.



Bu konuda daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Erdoğan mutabakata vardı.



Başbakan Yıldırım, 9 Temmuz'da OHAL'in son bulacağını belirtmişti.



BEDELLİ ASKERLİK YOLDA

Ardından yine kamuoyunun merakla beklediği bir diğer mesele olan bedelli askerlik çözüme kavuşacak.



MÜJDEYİ ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hükümetin ilk işlerinden birinin bedelli askerlik olacağını söylemişti. Erdoğan yarın saat 16.00'da yemin ederek yeni görevine başlayacak ve derhal ajandasındaki problemleri halletmeye koyulacak.



Başbakan Binali Yıldırım, 5 milyon gencin askerlik yapabilecek çağlarda olduğunu bu sayının da TSK için fazla olduğunu söylemişti.



Bu sebeple bedelli askerlik hem TSK'yı hem de kariyer planlaması yapan gençleri rahat ettirecek.



AK PARTİLİ OLMAYAN BAKANLARDAN KABİNE



"AK Partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturacağız" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Onların başında da AK Parti Genel Başkanı olacak. Kimse kalkıp da şunu diyemeyecek; kadrolaşma yaptınız. Bakan olaylara bakarken daha objektif bakma imkanı yakalayacak. Burada aranan ehliyet ve liyakat olacak. Bunları öne çıkaracak şekilde yeni bir döneme girmiş olacağız."



TÜM GÖZLER ERDOĞAN'A ÇEVRİLDİ



Erdoğan'ın 'partili olmayan bakanlar' vurgusu yaptığı yeni hükümetin yeni üyeleri için adı geçecek isimlerin kim olacağı merak konusu oldu.



BÜROKRAT SAYISI 4-5'İ GEÇMEYECEK



Erdoğan'ın kabineye alacağı bürokrat sayısının 4-5'i geçmeyeceği belirtiliyor. Gözler, aktif siyaset yapmayan AK Partililer ile ekonomi kurumlarının başkanlarına ve Türkiye'yi yurtdışında temsil eden isimlere çevrildi.



İŞTE YENİ KABİNE İÇİN İSMİ GEÇENLER



Kulislerde adı bakan aday adayı olarak geçen bazı müsteşar, vali ve genel müdürlere yenileri eklendi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir gibi isimler de bakan adayı olarak kulislerde konuşuluyor. Bilim adamı Aziz Sancar ve Coca Cola'nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent'e teklif götürüldüğü iddiaları da kulislerde dillendiriliyor.



MHP KÖKENLİ STK BAŞKANLARI DA YER ALABİLİR



Kadın cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak ise eski bakanlardan Nimet Baş, eski TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ve Cumhurbaşkanı danışmanlarından Ayşen Gürcan'ın da adı geçiyor. Erdoğan'ın kabinesine, MHP kökenli bazı STK başkanları veya bürokratları da alacağı öne sürülüyor.









YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye'nin en çok merak ettiği sorulardan biri de yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı sorusu. Kamuoyunda çokça sorulan bu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde düzenlenen AK Parti İl Başkanları toplantısında bu soruya yanıt verdi. Erdoğan yeni Bakanlar Kurulu'nun 9 Temmuz Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. Pazartesi günü saat 21.00'da açıklanması beklenen yeni kabinede kimler olacağı da ayrı bir merak konusu.



YENİ BAKANLAR KURULU'NDA YER ALAN BAKANLAR TAM LİSTESİ KİMLER?



Yeni Bakanlar Kurulu'nun açıklanacağı tarih netleşti. Ancak kabinede kimlerin yer alacağı halen belirsizliğini koruyor. Yeni sistemle beraber milletvekilleri, bakan olmazken; bakan olanların da milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor. Halihazırda görevdeki bakanların büyük bir çoğunluğu 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili olarak Meclis'e girdi.



Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hem parti dışından hem de milletvekilleri arasından isimlerin yeni kabinede yer alacağını belirtti. 9 Temmuz Pazartesi günü Erdoğan ile beraber yeni Bakanlar Kurulu'nun açıklanmasıyla yeni sistem artık tamamen başlayacak.



Ankara'da aralarında eski milletvekili, bürokrat ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyle görüştüğünü belirten Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde iş adamı Ethem Sancak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Fatih Dönmez'in yer almasının muhtemel olduğunu yazdı.



Hakan, adalet bakanı olarak da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile eski MHP milletvekillerinden hukukçu Mehmet Parsak'ın adlarının geçtiğini söyledi. Hakan, AB Bakanı Ömer Çelik'in de 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olacağının söylendiğini aktardı.



"En az 22 danışman, 12 genel müdür yardımcısı, 11 müstahdemle temas kurdum ve 'yeni kabinede kimler olacak' sorusuna cevap aradım" diyen Hakan'ın elde ettiği sonuçlar şöyle:



'Ethem Sancak bakan olacak' iddiası



ETHEM SANCAK: Evet, evet! Doğruymuş! Ankara'da hemen hemen herkes Ethem Sancak'ın bakan olabileceğine işaret ediyor. Çok ama çok küçük bir azınlık Ethem Bey'e Milli Savunma Bakanlığı koltuğunu layık görürken büyük çoğunluk "Savunma Bakanı değil, Ticaret Bakanı olacak" diyor. Dur bakalım, ne olacak?



ADALET BAKANI: "Adalet Bakanı kim olacak" sorusuna verilen cevaplarda ise iki isim ön plana çıkıyor: Şu anki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile eski MHP milletvekillerinden hukukçu Mehmet Parsak… Dur bakalım, ne olacak?



İBRAHİM KALIN: Çok net ve çok kesin olmamakla birlikte İbrahim Kalın'ın yeni Dışişleri Bakanı olacağı söyleniyor. Bazıları İbrahim Kalın'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceğini de söylüyorlar. Ancak Dışişleri Bakanı olacağını söyleyenler daha ağır basıyor. Dur bakalım, ne olacak?



ÖMER ÇELİK: Her kuliste, her değerlendirmede, her yorumda adı geçiyor Ömer Çelik'in… Ağırlıklı olarak "cumhurbaşkanı yardımcısı" olacağı söyleniyor. Ama yine de dur bakalım ne olacak?



'EKONOMİ YÖNETİMİNDE NAİL OLPAK İSMİ GEÇİYOR'



Erdoğan: Türkiye'nin ekonomi performansı dünya çapında bir efsanedir



İÇİŞLERİ BAKANI: Ankara'ya ilk geldiğimde herkes İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce'nin (Dikkat! Muharrem değil Muhterem) İçişleri Bakanı olabileceğini söylüyordu… Akşama doğru hava birden değişti. Neden değişti, nasıl değişti? Bilmiyorum. Ama bildiğim şu: Akşama doğru bütün kulislerde İstanbul Valisi Vasip Şahin'in adı dolaşmaya başladı.



ENERJİ BAKANI: Şu anda Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Fatih Dönmez'in bu göreve getirileceğini söyleyenler var. Ancak kulislerde konuşulanlara bakılırsa bu görev için sürpriz isimler de söz konusu olabilirmiş.



EKONOMİ: Ekonomi yönetiminde bakan olarak görev alacak isimler bir sır gibi gizli… Ali Babacan'dan söz eden yok. Mehmet Şimşek adı azıcık geçiyor. Ama Nail Olpak ismi her yerde… Hangi bakanlığa getirileceği söylenmiyor ama MÜSİAD'da başkanlık yapmış, iş dünyasından gelen Nail Olpak'ın bakan olacağı ağırlıklı olarak konuşuluyor.



AK Parti Grup Başkanı belli oldu mu? Yeni kabinede kimler olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Ak Parti'den meclise girecek bakan isimleri belli mi? soruların yanıtları merak ediliyor. AK Parti'de Meclis pozisyonları şekilleniyor. AK Partili Naci Bostancı 27. dönemde AK Parti Grup Başkanı olacak. Grup Başkanvekili ise Mehmet Emin Akbaşoğlu, Bülent Turan, Mehmet Muş, Özlem Zengin, Cahit Özkan olacak. Mustafa Şentop ise Meclis Başkanvekili görevini üstlenecek.



AK Parti Meclis'teki yeni yönetim şekillenmeye başladı. Habertürk Ankara'da Saliha Çolak'ın aktardığına göre, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı oldu.Geçtiğimiz dönemde AK Parti Grup Başkanvekili olan Mustafa Şentop, yeni dönemde Meclis Başkanvekili olarak görevlendirildi.



AK Parti'de Grup Başkanvekili görevini ise, Mehmet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Cahit Özkan, Mehmet Muş ve Bülent Turan üstlenecek.



Turan 26. Dönemde de gup başkanvekili görevini yürütmüştü.



9 Temmuz pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi ilan edilecek. Kabinede yeni bakanlar kim olacak diye merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.



9 Temmuz pazartesi günü ilan edeceği yeni sistemin ilk kabinesine ilişkin herkesin merak ettiği yeni bakanlarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



AK Partili olmayan bakanlarla kabine : -Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Onların başında da AK Parti Genel Başkanı olacak. Kimse kalkıp da şunu diyemeyecek; kadrolaşma yaptınız. Bakan olaylara bakarken daha objektif bakma imkanı yakalayacak. Burada aranan ehliyet ve liyakat olacak. Bunları öne çıkaracak şekilde yeni bir döneme girmiş olacağız."



Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: -Pazartesi günü Cumhurbaşkanı olarak yemin edip inşallah yeni sisteme göre göreve başlıyoruz. Artık yürütme görevini Meclis tarafından yetkilendirilen Bakanlar Kurulu değil doğrudan Cumhurbaşkanı ifa edecek. Pazartesi günü, yemin törenimizin hemen ardından yayınlayacağımız 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı KHK'sı ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de inşallah açıklıyoruz.



MHP ile ittifak : - Milletvekili dağılımı ve ülkemizin içinden geçtiği durum sebebiyle Cumhur İttifakı'nı Mecliste devam ettireceğiz. İttifaklarını pazara kadar sürdüremeyenlerin aksine bu birlikteliğe sahip çıkacağız.