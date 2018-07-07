Yeni kabinede kimler olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Ak Parti'den meclise girecek bakan isimleri belli mi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü açıklaması beklenen yeni hükümet, kamuoyuyla yeni yol haritasını paylaşacak. Ankara kulisleri yeni hükümetin üyelerinin kimlerden oluşacağını konuşuyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Erdoğan’ın "partili olmayan bakanlar" vurgusu yaptığı yeni hükümetin yeni üyeleri de Ankara kulislerinde en merak edilen konuyu oluşturuyor. Bürokraside heyecan artarken, Erdoğan’ın kabineye alacağı bürokrat sayısının 4-5’i geçmeyeceği belirtiliyor. Gözler, aktif siyaset yapmayan AK Partililer ile ekonomi kurumlarının başkanlarına ve Türkiye’yi yurtdışında temsil eden isimlere çevrildi.



9 Temmuz pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi ilan edilecek. Kabinede yeni bakanlar kim olacak diye merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.



9 Temmuz pazartesi günü ilan edeceği yeni sistemin ilk kabinesine ilişkin herkesin merak ettiği yeni bakanlarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: