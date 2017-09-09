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Yeni plaka tanıma sistemi suça karışan aracı 1 saniyede tespit ediyor

Adana Emniyet Müdürlüğü, teknolojiyi yakından takip ederek geliştirdiği yeni sistemlerle suçlularla mücadelede çıtayı yükseltti.

  • İHA
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  Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Adana polisi, ‘Zırhlı Araç Destekli Yunus Timleri’nin otomobilleri üzerine yerleştirdiği kameralarla trafikteki araçlarının plakalarını bir saniyenin altında okuyarak çalıntı ve hacizli gibi birçok vakada sakıncalı olup olmadıklarını tespit ediyor. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Teknolojinin bütün imkanlarından faydalanarak suçlularla mücadelemiz sonuna kadar sürecektir” dedi.  
 
  Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geliştirilen sistem kent genelinde 5 araca yerleştirildi. Araçların tavanına kurulan 4 adet kameralı sistem, 2 şeritli yolda hareket veya park halinde araçların plakalarını, ‘Plaka Tanıma Sistemi’yle (PTS) okuyarak Ankara’daki Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına gönderiyor. 1 saniyenin altında bir sürede aracın marka, model, renk gibi teknik özeliklerini çıkaran sistem, otomobilin çalıntı veya hacizli olduğunu da tepsi ediyor.
 
   Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suçlularla mücadelede teknolojinin bütün imkanlarından sonuna kadar yaralanacaklarını ifade etti.

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