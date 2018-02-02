Yeni torba yasada neler var? 2018 Torba yasa maddeleri ÖTV indirimi çeyiz konut katkısı kaç lira

2018 Torba yasa maddeleri içeriği nedir? ÖTV indirimi çeyiz konut katkısı ne ne kadar? Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı bugün TBMM'ye sevk edildi. Yeni torba yasayla istihdam artışı için teşvik verilecek. Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek. Terörle mücadelede ölen sivillerin yakınlarına 2 kadro verilecek. Bireysel emeklilikte cayma süresi 3 kata kadar artırılacak. 16 yaş üstü aracını hurdaya ayırana yeni araç alımlarında ÖTV indirimi getiriliyor. Kaçak madencilik yapana hapis cezası geliyor. Tasarı ile istihdamın artırılmasına yönelik kapsamlı ve güçlü teşvik mekanizmaları getiriyoruz. 2020 sonuna kadar ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle; gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getiriliyor. Tasarının temel noktasını, 2018 yılı için verilen istihdam teşvikleri oluşturuyor. Bu kapsamda asgari ücret için işverenlere aylık olarak verilecek olan 100 TL’lik destek, pakette yer alacak düzenlemelerden biri. Bunun dışında 18-25 yaş aralığındaki gençlerin, çalışmaya başladığında da yeşil pasaportlarını kullanmaya devam etmeleri, genç istihdamı söz konusu olduğunda aynı gün işe giriş bildirimi yapılabilmesi kolaylığının sağlanması da torba tasarıda yer alacak düzenlemeler arasında bulunuyor. İşte 2018 Torba yasa maddeleri içeriği ile ilgili merak edilenler...



Ekonomideki teşviklerin, yeni düzenlemelerin bir an önce devreye girmesi için hepsi bir torba tasarıda toplanıyor. Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü torba tasarının büyüklüğü şimdiden 80 maddeye ulaştı. İstihdamla ilgili düzenlemeleri içeren torba yasa tasarısı Meclis'e sevk edildi. Buna göre çeyiz desteği azami 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Konut hesabında da azami devlet katkısı 20 bin liraya çıkarıldı. Yeni vergi düzenlemeleri içeren yeni Torba Yasa Meclis'e geldi. Buna göre 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi geliyor. "Tasarı ile yatırım, üretim, ihracat, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri teşvik edilecek. Tasarı ile sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 2019 sonuna kadar KDV istisnası getiriliyor. OSB'ler ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan; altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV'den istisna öngörülüyor. Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor.



Maden kazalarında ölenlerin yasınlarına devlette 1 kadro verilecek.

Bireysel emeklilikte cayma süresi 3 kata kadar artırılacak.

Yeni torba yasayla istihdam artışı için teşvik verilecek.

Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek.

Kaçak madencilik yapana hapis cezası geliyor.

16 yaş üstü aracını hurdaya ayırana yeni araç alımlarında ÖTV indirimi getiriliyor.







MAKİNE TEÇHİZAT ALIMINA KDV İSTİSNASI



Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarı ile ilgili Ağbal şunları kaydetti:



“Tasarı ile vergi yükü sabitlenerek asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde azalması önleniyor.



Tasarı ile yatırım, üretim, ihracat, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri teşvik edilecek.



Tasarı ile sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 2019 sonuna kadar KDV istisnası getiriliyor.



OSB'ler ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan; altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV'den istisna öngörülüyor.



16 YAŞ ÜSTÜ ARACINI HURDAYA AYIRANA ÖTV İNDİRİMİ



16 yaş ve üzeri bazı araçların hurdaya ayrılması karşılığında araç sahiplerine yeni araç alımlarında 10 bin TL'yi geçmemek üzere ÖTV indirimi getiriliyor.



Tasarı ile istihdamın artırılmasına yönelik kapsamlı ve güçlü teşvik mekanizmaları getiriyoruz.



2020 sonuna kadar ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle; gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getiriliyor.



İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan 100 TL asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi sağlanacak.



KONUT HESABINDA DEVLET DESTEĞİ ARTACAK



Mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması için, devlet katkısı tutarı 15 bin TL’den 20 bin TL'ye, yüzde 20 olan azami devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılıyor.



Çiftçi ve esnafa verilecek hazine faiz destekli kredilerin kamu katılım bankalarınca da verilebilmesi ve buradan doğacak gelir kayıplarının hazine bütçesinden karşılanması öngörülüyor.



Genel bütçeli idareleri kapsayan mevcut tek hazine hesabı sistemi, Bakanlar Kurulu kararı ile diğer idareleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor.



Bu çerçevede kapsama alınacak kamu idarelerinin mevcut tüm hesapları kapatılarak TCMB nezdindeki hazine adına açılacak 'tek hazine kurumlar hesabı'na aktarılacak.



KAÇAK MADENCİLİK YAPANA HAPİS



Tasarı ile kaçak madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için, bu faaliyetlere hapis cezası verilmesi ve 10 yıl boyunca madencilik faaliyetinden men edilmesi düzenleniyor.



Akkuyu nükleer güç santrali projesi ve Japonya ile yapılacak nükleer santral yatırımlarının stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılması öngörülmekte.



Kurulu gücü azami 10 kw olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretim tesislerinden üretilen elektrik enerjisini tedarik şirketlerine satanlara GV ve KDV muafiyeti getiriliyor.



5 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN



Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında akaryakıt yerine kullanılabilmesi mümkün olan bazı yağlama müstahzarları ÖTV kanunu kapsamına alınmakta.



Tasarı ile eğitim hizmetleri için ilave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama hakkı getiriliyor."



İŞTE DİKKAT ÇEKEN DÜZENLEMELER



Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı bugün TBMM'ye sevk edildi.



Torba yasada öne çıkan düzenlemeler şöyle:



Yasayla 5 bin ilave sözleşmeli öğretmen alınacak.

Terörle mücadelede ölen sivillerin yakınlarına 2 kadro verilecek.

Maden kazalarında ölenlerin yasınlarına devlette 1 kadro verilecek.

Bireysel emeklilikte cayma süresi 3 kata kadar artırılacak.

Yeni torba yasayla istihdam artışı için teşvik verilecek.

Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek.

Kaçak madencilik yapana hapis cezası geliyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarı ile ilgili Ağbal şunları kaydetti:



2019 SONUNA KADAR KDV İSTİSNASI



"Tasarı ile yatırım, üretim, ihracat, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri teşvik edilecek. Tasarı ile sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 2019 sonuna kadar KDV istisnası getiriliyor. OSB'ler ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan; altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV'den istisna öngörülüyor.



10 BİN TL'YE KADAR HURDA ARAÇ İNDİRİMİ



16 yaş ve üzeri bazı araçların hurdaya ayrılması karşılığında araç sahiplerine yeni araç alımlarında 10 bin TL'yi geçmemek üzere ÖTV indirimi getiriliyor.



ÖZEL SEKTÖR İÇİN GELİR VERGİSİ VE SGK PRİMİ DESTEĞİ



Tasarı ile istihdamın artırılmasına yönelik kapsamlı ve güçlü teşvik mekanizmaları getiriyoruz. 2020 sonuna kadar ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle; gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getiriliyor.



100 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK



İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan 100 TL asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi sağlanacak.



KONUT HESABINDA DEVLET KATKISI 20 BİN TL'YE ÇIKACAK



Mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması için, devlet katkısı tutarı 15 bin TL'den 20 bin TL'ye, yüzde 20 olan azami devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılıyor."



ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ



Tasarının temel noktasını, 2018 yılı için verilen istihdam teşvikleri oluşturuyor. Bu kapsamda asgari ücret için işverenlere aylık olarak verilecek olan 100 TL’lik destek, pakette yer alacak düzenlemelerden biri. Bunun dışında 18-25 yaş aralığındaki gençlerin, çalışmaya başladığında da yeşil pasaportlarını kullanmaya devam etmeleri, genç istihdamı söz konusu olduğunda aynı gün işe giriş bildirimi yapılabilmesi kolaylığının sağlanması da torba tasarıda yer alacak düzenlemeler arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aralık ayı sonunda yeni istihdam teşviklerini açıklamıştı. Prim ve vergi teşviklerinin 2018 yılında da sürmesi, esnaflara her ek istihdam için maaş, prim ve vergi desteği verilmesi gibi düzenlemeler yeni teşviklerden bazılarını oluşturmuştu. Açıklanan istihdam teşviklerinin, 2018 yılı başı itibariyle başlatılmasına dönük düzenlemelerin de tasarıda bulunması öngörülüyor.



EKLEME YAPILIYOR



Daha önce kentsel dönüşümle ilgili bir kanun hükmünde kararname çıkarılacağı açıklanmıştı. Söz konusu kararnamede ruhsatsız yapılan yapıların kayıt altına alınması da yer alıyordu. Kamuoyunda imar affı olarak tanımlanan bu düzenlemenin yanı sıra, kentsel dönüşümle ilgili maddelerin de, kanun hükmünde kararname yerine, bu tasarıya eklenebileceği ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre, başta ekonomi bakanlıkları olmak üzere tüm kurumlardan, yapılmasını istedikleri düzenlemeler istendi. Bu maddeler bir süredir toplanıyor ve ekonomi yönetiminin süzgecinden geçiriliyordu. Son anda yapılacak eklemelerle torba tasarının büyüklüğünün 100 maddeyi geçebileceği belirtiliyor. Hedef ise bu hafta, tasarının meclise sevkini sağlamak. Ancak, tasarıya son şeklinin verilmesinin, gelecek haftayı bulmasının da sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.



Torba yasa nedir?



Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor. Üzerine de, "Çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifi" ibaresi konuluyor. Düzenlemeler "temel yasa" ilan ediliyor ve maddeler yerine bölümler halinde görüşülüyor. Torba düzenlemelerin bir çok maddesi de komisyonlarda değil, Genel Kurul'da önergelerle monte ediliyor.



