Yeni uydularla küresel güç olacağız

Airbus'la Türksat 5A ve 5B haberleşme uydularının üretimi ve fırlatılmasını kapsayan 500 milyon dolarlık anlaşma imzalandı. Türksat 5A uydusunun 2020, 5B uydusunun ise 2021'de SpaceX tarafından Falcon 9 roketleriyle fırlatılması öngörülüyor. SpaceX firmasının sahibi Elon Musk, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Onlardan da çok başarılı bir fırlatma bekliyoruz" dedi.

DÜNYAYA HİZMET VERECEK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) partnerliğinde ve EMEA Satellite Operators Association-EMEA Uydu Operatörleri Birliği (ESOA) ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Global Satshow'da konuşan Arslan, uyduların kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Uydu ve haberleşme sektöründe sağladığımız gelişmeyi pekiştirme adına bu işbirliğini önemsiyoruz. Bugünden sonra Türksat'a ve Airbus'a düşen hızlı bir şekilde en kaliteli ve yüksek teknoloji ile Türksat 5A ve 5B'yi yörüngedeki yerlerine yerleştirmek. Sadece ülkemize değil, Türksat üzerinden bu bölgeye, dünyaya hizmet vermeyi sağlamak. Bu yüzden anlaşmayı çok önemsiyorum ve beklentimiz yüksek. Uydularımızın önemli bir bölümü Türksat mühendisleri tarafından yerli imkânlarla üretilecek."

GLOBAL ÖLÇEKTE UYDU OPERATÖRÜ OLACAĞIZ

Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ise yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucu olan Türksat 5A ve 5B uydularının üretim sözleşmesini imzalamaktan onur duyduğunu anlatarak, hayırlı olmasını diledi. Şen, yeni nesil haberleşme uyduları ile global ölçekte bir uydu operatörü olma yolunda önemli bir adım attıklarını aktararak, "2023 hedeflerimiz doğrultusunda uydu filomuzu güçlendirerek pazarda Türksat olarak yerimizi alıp, kapsama alanımızı genişletmeye devam edeceğiz" dedi.

2 KAT UZUN YAŞIYOR

Airbus Savunma ve Uzay Sistemleri Fransa Başkanı Nicolas Chamussy, bugünün uzay teknolojileri endüstrisi için önemli olduğunu belirterek, "Türkiye artık kendi uzay ajansını kurmak üzere. Bizler de bu ajansın uzun vadeli ortağı olmaktan çok mutluyuz. Airbus ve Türkiye için de heyecan verici bir gün. Çünkü Türksat 5A ve 5B uydularının geleceği için buradayız" diye konuştu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Chamussy, uydular için elektrikli itki teknolojisinin kullanacağını ifade ederek, şunları söyledi: "Bu hem ağırlığı azaltıyor hem de uyduların yaşam beklentisini 2 kat artırıyor. Airbus, Türk havacılık endüstrisi ile uzun yıllardır birlikte çalışıyor. Türksat 5B Ankara'daki tesislerde oluşturulacak. ASELSAN gibi kurumlar da Türkiye'de üretilecek parçalarla bu projeye önemli katkılar sağlayacak. Biz bu teknolojiyi tamamen doğru zamanda ve performans içerisinde Türksat ile Fransa'daki Türk partnerlerle hayata geçirme sözünü veriyoruz."