Yeniden yapılan Taksim İlk Yardım Hastanesi havadan görüntülendi Taksim'de Sıraselviler Caddesi´nde 1969 yılında hizmete açılan ve uzun süre İlk Yardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015 yılının başında yıkılmıştı. Yıkılan hastane Gaziosmanpaşa'ya taşındı.