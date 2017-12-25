Yeniden yapılan Taksim İlk Yardım Hastanesi havadan görüntülendi

Yıkılan alanda ise yeni hastane inşaatına başlandı. 2018 yılının Nisan ayında hizmete girmesi beklenen hastane binası tamamlandı. İçerisinde 250 yatağın bulunduğu, 50 bin metrekare kapalı alanda sağlık hizmeti verilmesi planlanan hastanedeki son durum havadan fotoğraflandı.
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