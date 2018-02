Yenikapı hazineleri ABD’ye demir attı

İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi Başkanı Prof. Dr. Ufuk Kocabaş “Yenikapı kazılarına baktığımızda zamanın donmuş bir kesitini görebiliyoruz” dedi. Kocabaş, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Chicago Üniversitesi Oriental Enstitüsü’nde düzenlenen ‘Yenikapı Bizans Batıkları’ konferansında İstanbul’un tarihi mirasını yaklaşık 8 bin 500 yıl öncesine götüren ve dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinden sayılan Yenikapı kazılarıyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Kocabaş, yaklaşık 8 yıl süren Yenikapı kazılarında ‘dünyanın en büyük batık gemi koleksiyonuna’ ulaştıklarını kaydetti. İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile ortak yürütülen projede Bizans dönemine ait 37 geminin gün ışığına çıkarıldığını hatırlatan Kocabaş “Bunlardan 6’sı Bizans donanmasında kullanılan ve bugüne kadar ilk kez ortaya çıkan ‘galeya’ adlı kadırgalardı” dedi.

‘TABLETİN ATASI’ ÇIKTI

Kazılarda galeyaların dışında açık denizlerde kullanılan yük gemilerinin de ortaya çıkarıldığını kaydeden Prof. Dr. Ufuk Kocabaş “Bunlardan 4’ü taşıdıkları yükle bulundu. Bu da dönemin ticaretinin daha iyi anlaşılabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Kazı alanında çok iyi korunmuş on binlerce organik esere rastladık. Bunların içinde en nadir olanı ‘dipdik’ diye de bilinen ahşap not defteri.” diye konuştu. Balmumu ile not alınabilen ahşap not defterinin kapak bölümünde çok hassas bir terazi yer aldığını dile getiren Kocabaş, ‘iPad’in atası’ olarak nitelediği dipdiklerin kazılarda ortaya çıkarılan önemli parçalar arasında yer aldığını söyledi. Konferansa ABD’de yaşayan Türk akademisyenler ve öğrenciler de büyük ilgi gösterdi.

Ufuk Kocabaş, iPad’in atası olarak nitelediği dipdiklerin önemli bir parça olduğunu söyledi.