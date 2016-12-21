Yeniköy'de gemi karaya oturdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisi, Yeniköy yakınlarında karaya oturdu.

Mısır yüklü olan gemiyi kurtarmak için İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerine bağlı 3 römorkör ve 6 hızlı tahliye botu bölgeye sevk edildi.

Olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.