Yenilenecek olan AKM'nin yıkım çalışmaları devam ediyor

Taksim meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında AKM'nin demir aksamları iş makinaları tarafından kesiliyor. Kesimin ardından beton kısımlar aşağı düşürek toz bulutu oluşturuyor. Tozun etrafa dağılmaması için hortumla su sıkılıyor.
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