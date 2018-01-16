Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yer: İstanbul... Caddeyi çekerken cinayeti kaydetti

İstanbul Bahçelievler'de sokak ortasında işlenen cinayet cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bahçelievler, Zafer Mahallesi Mühürdar Sokak'ta dün akşam evine doğru yürüyen Volkan Bağış (36) arkasından gelen yüzü atkıyla kapalı saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bağış'ı vuran saldırgan daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. 
 
 
HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI
 
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Bağış, ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Bağış'ı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışması devam ediyor.
 
CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI
 
Bu arada aynı sokakta oturan bir kişinin olayı  cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi koşarak Bağış'ın yanına geliyor ve belindeki silahı çıkıp ateş etmeye başlıyor. Yere düşen Bağış'a ateş etmeye devam eden saldırgan kurşunlarının bitmesiyle hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşıyor.
 
Videoyu Oynat 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir´de yok artık dedirten görüntü

İzmir´de yok artık dedirten görüntü

Günün transfer haberleri (15 Ocak 2018)

Günün transfer haberleri (15 Ocak 2018)

Muz kabuğunu sakın çöpe atmayın!

Muz kabuğunu sakın çöpe atmayın!

Diriliş Ertuğrul'da büyük kıyım olacak!

Diriliş Ertuğrul'da büyük kıyım olacak!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA