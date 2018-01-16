Yer: İstanbul... Caddeyi çekerken cinayeti kaydetti

Bahçelievler, Zafer Mahallesi Mühürdar Sokak'ta dün akşam evine doğru yürüyen Volkan Bağış (36) arkasından gelen yüzü atkıyla kapalı saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bağış'ı vuran saldırgan daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Bağış, ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Bağış'ı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışması devam ediyor.

CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Bu arada aynı sokakta oturan bir kişinin olayı cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi koşarak Bağış'ın yanına geliyor ve belindeki silahı çıkıp ateş etmeye başlıyor. Yere düşen Bağış'a ateş etmeye devam eden saldırgan kurşunlarının bitmesiyle hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşıyor.

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