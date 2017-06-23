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Yeraltı dünyasının ünlü ismi Ümit Saral Trabzon'da yakalandı

Sarallar grubunun lider kadrosundaki Ümit Saral Trabzon'da yakalandı. Yayla evinde gizlenirken yakalanan Saral, Polise 'abi beni nasıl buldunuz' dedi.

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Trabzon KOM şube ekipleri çemberi daha da daraltıp son olarak Çaykara -Uzungöl güzergahından 20 kilometrelik alan içindeki Karaçam mevkiinde bulunan virane bir yayla evinde olduğunu tespit etti. Harekete geçen özel ekip Ümit Saral’ı araç içinde Taşkıran mevkiinde yakaladı.
 
Yakalandığı araçta, üzerinde ve saklandığı yayla evinde yapılan aramalarda 1 adet kaleşnikof tüfek ve 2 adet şarjör, 1 adet glock marka tabanca ve 3 adet şarjör, 1 adet pompalı av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, çeşitli isimler adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ve çok miktarda para ele geçirildi. Araçta ele geçirilenler arasında en çok dikkat çeken ise Ümit Saral’ın okumak için aldığı ‘Kral Kaybederse’ isimli kitap oldu. (Milliyet)

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