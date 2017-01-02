Yerebatan Sarnıcı'nın 1500 yıllık tarihindeki en kapsamlı restorasyonu başladı

İBB Kültür A.Ş'ye bağlı olarak işletilen ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği üçüncü mekan olan Sultanahmet'teki tarihi Yerebatan Sarnıcı, yaklaşık 1500 yıllık tarihinde ilk kez kapsamlı bir restorasyona girdi. Hera Restorasyon tarafından gerçekleştirilen restorasyon, 450 gün sürecek ve 11 Mart 2018 tarihinde sona erecek. Yerebatan Sarnıcı, restorasyon süresince de ziyarete açık kalacak.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ALANLARI DÜZENLENİYOR

İhale sözleşmesi kapsamında, sarnıç yapısının giriş ve çıkış yapıları yeniden düzenlenecek. Sarnıcın giriş kısmının küçük olması sebebiyle ziyaretçi kuyrukları sokak boyunca uzuyor, bu da turistlerin çevresel faktörlerden olumsuz etkilenmelerine sebep oluyordu. Restorasyon kapsamında giriş alanı cam saçak ile kapatılarak bir bekleme alanı oluşturulacak. Sarnıcın çıkış yapısında da gerekli plan tadilatı yapılarak müzeye daha uygun bir çıkış düzenlemesi yapılacak.

YÜRÜME PLATFORMU YENİLENİYOR

Restorasyon kapsamında ayrıca, özellikle yağışlı havalarda, sarnıcın tavan kısmından ziyaretçilerin yürüme alanlarına yüksek miktarda su sızıntısı olması nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliğini tehlikeye atan bölgelere yalıtım uygulaması yapılacak.

Yapıda bulunan betonarme platform kaldırılacak ve yerine modern malzemeler kullanılarak inşa edilecek yeni bir platform yerleştirilecek.

BETON KOLONLAR SÖKÜLÜYOR

Yapı içerisindeki kolonlarda, duvarlarda ve tonozlarda gerekli güçlendirme çalışmaları restorasyon projesi ve raporu doğrultusunda tekniğine uygun olarak yapılacak, daha önceki yapılan tekniğe uygun olmayan müdahalelerle betonarme olarak güçlendirilen sütunlar restorasyon projesi doğrultusunda sökülerek özgün haline uygun olarak yenilenecek.

MİLLİON TAŞI VE SU TERAZİSİ DE RESTORASYONA DAHİL

Sarnıcın yanındaki parkın içinde bulunan, tüm Antik Roma yollarının başlangıç noktası, dünyanın merkezi kabul edilen ve 4. yüzyıl ile tarihlendirilen Million Taşı ve hemen yanında yer alan 16. yüzyıla ait su terazisi de restorasyon kapsamında çalışma görecek.

Uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan, 52 basamaklı taş bir merdivenle inilen sarnıcın içerisinde her biri 9 metre yüksekliğinde, çoğunluğu daha eski yapılardan toplandığı anlaşılan 336 sütun bulunuyor. Bu sütunlardan 295 adedi şu an açık olan kısımda, 41 adedi ise kapalı kısımda yer alıyor. Yerebatan Sarnıcı 8 bin 678 metrekarelik bir alanı kaplamakta olup, bunun 7 bin 648 metrekarelik kısmı açık, 1030 metrekarelik kısmı ise ulaşılamayan kapalı alan. Sarnıç, 100 bin ton su depolama kapasitesine sahip

M.S. 542 yılında Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından yaptırılan dünyanın en eski su sarnıcı olan Yerebatan, 1987'de temizlenerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyarete açılmıştı.