Yerel seçimler için AK Parti dışından adaylara teklif götürülecek
Yerel seçim çalışmalarına hız veren AK Parti'de aday belirleme süreci bugün başlıyor. AK Parti bugüne kadar belediyelerle ilgili birçok çalışma yapmıştı. Son kez belediyelerin fotoğrafı çekilecek.
Aday belirlerken vatandaşların, teşkilatların görüşleri alınacak. Daha önce anketlerle belirlenen sonuçlar bir kez de yerinde gözlemlenecek. Parti dışından adaylara da teklif götürülecek.
TEŞKİLATLARDA SANDIK
Aday belirlemede ikinci önemli kriter teşkilatlar olacak. Teşkilatlarda kurulacak sandıklarla belediye başkan adaylarına yönelik temayül yoklaması yapılacak. AK Parti aday belirlerken vatandaşla birlikte el ele gönül gönüle şehri yönetecek isimler belirleyecek. Anketlerle belirlenen sonuçlar o ilin milletvekilleri ve genel merkezdeki yöneticilerden oluşturulacak olan heyetle yerinde gözlemlenecek.
AK Partili belediyelerin fotoğrafı son kez çekilecek, illerin sorunları not edilecek
Aday belirlerken vatandaşların, teşkilatların görüşleri alınacak
Anketlerle belirlenen sonuçlar bir kez de yerinde gözlemlenecek
Ekim ayında adaylar netleşmeye başlayacak.
(Sabah)
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