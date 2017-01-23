Tutak'ta yerine kayyum atanan belediye başkanı gözaltına alındı
Ağrı'nın Tutak İlçesinde düzenlenen ev baskınlarında, yerine kayyum atanan Belediye Başkanı DBP'li Fırat Öztürk gözaltına alındı.
- İHA
Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, geçen 11 Ocak'ta yerine kayyum atanan DBP'li Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk ile birlikte HDP İlçe Başkanı Salih Aydın, DBP İlçe Başkanı Hakan Turgut yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
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