Yerli 'anakart' ürettiği iddiasıyla gündeme gelen Borku'nun sözde AR-GE harcamaları için 436 bin TL’lik naylon fatura kestirdiği ortaya çıktı

Bursa'da yaşayan 18 yaşındaki sözde 'genç girişimci' Ferit Borku'nun yaklaşık bir milyon liralık yatırım yaparak yerli imkanlarla elektronik anakart üretmeyi başardığı öne sürüldü. “Yerli imkanlarla elektronik anakart üretti” başlıklı haberle gündeme gelen Borku, verdiği demeçte 'kendine kaynak oluşturup yaklaşık 2 yılda kurduğu ekibiyle anakart ürettiği' ve 'çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gözetiminde gerçekleştiği' ifadelerine yer vermişti. Ancak Borku'nun 'milli ve yerli' diyerek lanse ettiği anakartı, Çin malı çıktı.

NAYLON FATURA KESTİRDİ

Tek bir parçasını bile üretmediği sahte projesiyle Bursa Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne girmeyi başaran Borku, kendisini deha olarak göstermenin yanı sıra utanmadan devletten hibe desteği istedi. Sözde AR-GE harcamaları için 436 bin TL’lik naylon fatura kestirdi. Hatta sözde özgün tasarımını, gözlemci akademik heyetten onay alarak “teknolojik ürün” şeklinde tescillettirmeyi bile başardı. Ancak söz konusu anakartın Çinli teknoloji devi Dianjitek firmasına ait olduğu tespit edildi.

120 DOLARA SATIN ALDI

Firmanın 'ITX-K37X67 V1.4' model anakartını 3 yıl önce piyasaya sürdüğü belirlendi. Söz konusu ürün ve türevleri, Çin'in alışveriş sitesi Aliexpress'te satılıyor. Ferit Borku'nun 120 dolara temin ettiği anakart üzerinde yaptığı değişiklikler ise pleksiye kazınmış logoyla imzalar ve etrafına yerleştirdiği 5-10 liralık şerit led aydınlatması.

'RESMEN DOLANDIRICILIK'

Pek çok sitede yer alan habere sosyal medya üzerinden tepki gösteren vatandaşlar, basın kuruluşlarının denetim mekanizması olmadığını dile getirdi. Haberle alay edenlerin yanı sıra olayı 'dolandırıcılık' olarak niteleyenler de oldu.

SÖZDE STK BAŞKANI

Türkiye Öğrenci Platformu Genel Başkanı’ sıfatını kullanarak sıkça medyaya demeç veren Ferit Borku’nun liderlik ettiği STK da aslında hayali. Sözde girişimcinin, daha önce de sahte birincilik ve başarı belgeleriyle kamu kurumlarını aldatmaya kalktığı öne sürülüyor.

(Güneş)