Yerli İHA'lar İdlib için havalandı!
Türkiye, İdlib'i kurtarmak adına ÖSO'yla birlikte 2'nci Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Barış ve istikrarın bölge için temini, Türkiye'ye karşı kuşatma planlarının önünün kesilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda başlatılan operasyon sırasında uçuş radarına İHA yoğunluğu yansıdı.
Türkiye, Fırat Kalkanı harekatından sonra, Özgür Suriye ordusuyla (ÖSO) birlikte, ikinci operasyonu başlattı.
Harekat, İran ve Rusya ile Astana’da varolan anlaşma ile oluşturulan “çatışmasızlık bölgeleri” planının uygulanmasını içeriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı İdlib operasyonunun ilk aşaması devam ederken, Darat Izzah bölgesinde İHA uçuş yoğunluğu gözleniyor.
Yeni Akit'in haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteği ile Özgür Suriye Ordusu'nun başlattığı İdlib Harekatı devam ediyor. TSK'nın yerli insansız hava araçları bölgede keşif çalışmalarını yürütüyor.
Bölgedeki kritik noktalardan biri olan Darat Izzah kasabasında kuş uçurtulmuyor. Bu kapsamda bölge, havadan kontrol ediliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.