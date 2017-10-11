Yerli İHA'lar İdlib için havalandı!

Türkiye, Fırat Kalkanı harekatından sonra, Özgür Suriye ordusuyla (ÖSO) birlikte, ikinci operasyonu başlattı.

Harekat, İran ve Rusya ile Astana’da varolan anlaşma ile oluşturulan “çatışmasızlık bölgeleri” planının uygulanmasını içeriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı İdlib operasyonunun ilk aşaması devam ederken, Darat Izzah bölgesinde İHA uçuş yoğunluğu gözleniyor.

Yeni Akit'in haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteği ile Özgür Suriye Ordusu'nun başlattığı İdlib Harekatı devam ediyor. TSK'nın yerli insansız hava araçları bölgede keşif çalışmalarını yürütüyor.

Bölgedeki kritik noktalardan biri olan Darat Izzah kasabasında kuş uçurtulmuyor. Bu kapsamda bölge, havadan kontrol ediliyor.