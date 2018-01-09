Yerli Nüfuz Edici Bomba (NEB) sığınak ve mağaralardaki teröristlerin korkulu rüyası
Türkiye'nin ilk yerli Nüfuz Edici Bombası (NEB), güvenlik güçlerimiz tarafından terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanılıyor.
Milli savunma sanayisinde yerli imkanlarla geliştirilen etkili mühimmatlardan biri de Nüfuz Edici Bomba (NEB).
Nüfuz Edici Bomba (NEB), yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan, Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisine sahip, Türkiye’de geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliğini taşıyor. Teröristlerin korkulu rüyası olan bomba Türkiye'nin en büyük çukur imlalı harp başlığına sahip.
Yer altı ve yer üstü hedefler için kullanılıyor
Yer altı ve yer üstü hedefler için kullanılabilen bomba, barajlar, köprüler, binalar veya endüstriyel tesisler gibi kritik noktaların imhası konusunda etkili.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Türkiye'de üretilen ilk beton delici mühimmat olan, Nüfuz Edici Bomba (NEB), terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.
Genel Özellikler
Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği,
Ön Delici tasarımında kullanılan önceden şekillendirilmiş parçacıklar ile ikincil hedeflere karşı yüksek etkinlik,
Programlanabilir ateşleme zamanları,
Farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliği,
MK-84 (2000 lb.) GMB ile uyumlu tüm güdüm kitleri ile kullanılabilme potansiyeli,
MK-84 (2000 lb.) GMB taşıyabilen tüm uçaklardan atılabilme potansiyeli.
Temel Özellikler
Boy: 2600 mm
En Büyük Çap: 457.2 mm
Ağırlık: 870 kg
Patlayıcı Tipi
Ön Delici : PBX-110
Ana Delici : PBX-109
Tapa
Ön Delici : ONUR-1 MOD 4
Ana Delici: FMU-152 A/B
Hedef Tipleri
Gömülü Sert Hedefler
Yer Altı Petrokimya Depoları
Sığınaklar
Uçak Hangarları
Komuta Kontrol Merkezleri
Yer Üstü Hedefler
Uçak Pistleri
Barajlar
Köprüler
Kritik Binalar
Alan Hedefleri
Radar Antenleri
Sabit Füze Bataryaları
Endüstriyel Tesisler
Park Halindeki Uçaklar
Güdüm
NEB, Hassas Güdüm Kiti (HGK) ve GBU-10E/B lazer güdüm kiti ile kullanıma uyumludur. MK-84 (2000 lb.) GMB ile uyumlu tüm güdüm kitleri ile kullanılabilme potansiyeline sahiptir.
Platformlar
NEB, F4E/2020 uçağına sertifiye edilmiştir. MK-84 (2000 lb.) GMB’nin sertifiye olduğu tüm uçaklardan atılabilme potansiyeline sahiptir.
Delme Etkinliği
En az 2.1 m 35 MPa güçlendirilmiş beton.
Not: MKE tarafından Mk-82 uçak bombası içinde Neb geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
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