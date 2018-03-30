Yerli Nüfuz Edici Bomba (NEB) sığınak ve mağaralardaki teröristlerin korkulu rüyası

Milli savunma sanayisinde yerli imkanlarla geliştirilen etkili mühimmatlardan biri de Nüfuz Edici Bomba (NEB).

Nüfuz Edici Bomba (NEB), yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan, Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisine sahip, Türkiye’de geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliğini taşıyor. Teröristlerin korkulu rüyası olan bomba Türkiye'nin en büyük çukur imlalı harp başlığına sahip.

Yer altı ve yer üstü hedefler için kullanılıyor

Yer altı ve yer üstü hedefler için kullanılabilen bomba, barajlar, köprüler, binalar veya endüstriyel tesisler gibi kritik noktaların imhası konusunda etkili.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Türkiye'de üretilen ilk beton delici mühimmat olan, Nüfuz Edici Bomba (NEB), terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.

Genel Özellikler

Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği,

Ön Delici tasarımında kullanılan önceden şekillendirilmiş parçacıklar ile ikincil hedeflere karşı yüksek etkinlik,

Programlanabilir ateşleme zamanları,

Farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliği,

MK-84 (2000 lb.) GMB ile uyumlu tüm güdüm kitleri ile kullanılabilme potansiyeli,

MK-84 (2000 lb.) GMB taşıyabilen tüm uçaklardan atılabilme potansiyeli.

Temel Özellikler

Boy: 2600 mm

En Büyük Çap: 457.2 mm

Ağırlık: 870 kg

Patlayıcı Tipi

Ön Delici : PBX-110

Ana Delici : PBX-109

Tapa

Ön Delici : ONUR-1 MOD 4

Ana Delici: FMU-152 A/B

Hedef Tipleri

Gömülü Sert Hedefler

Yer Altı Petrokimya Depoları

Sığınaklar

Uçak Hangarları

Komuta Kontrol Merkezleri

Yer Üstü Hedefler

Uçak Pistleri

Barajlar

Köprüler

Kritik Binalar

Alan Hedefleri

Radar Antenleri

Sabit Füze Bataryaları

Endüstriyel Tesisler

Park Halindeki Uçaklar

Güdüm

NEB, Hassas Güdüm Kiti (HGK) ve GBU-10E/B lazer güdüm kiti ile kullanıma uyumludur. MK-84 (2000 lb.) GMB ile uyumlu tüm güdüm kitleri ile kullanılabilme potansiyeline sahiptir.

Platformlar

NEB, F4E/2020 uçağına sertifiye edilmiştir. MK-84 (2000 lb.) GMB’nin sertifiye olduğu tüm uçaklardan atılabilme potansiyeline sahiptir.

Delme Etkinliği

En az 2.1 m 35 MPa güçlendirilmiş beton.

Not: MKE tarafından Mk-82 uçak bombası içinde Neb geliştirme çalışmaları devam etmektedir.