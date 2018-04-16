Yerli tıbbi cihaz için iş birliği protokolü

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ASELSAN arasında yerli sağlık biyoteknolojisi üretimi alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ASELSAN'ın teknolojisinden ve bilgi birikiminden tıbbi cihazlar alanında da yararlanacağını belirterek, "Önümüzdeki yıllar içerisinde biyoteknoloji, tıbbi cihaz ve sağlık alanında bizim kullandığımız malzemelerin yerlileştirilmesi konusunda iş birliği yapılacak. Bununla ilgili ilk çalışmamız tıbbi cihazlar noktasında devam ediyor." dedi.

TÜSEB ve ASELSAN gibi iki gücü birleştirdiklerini ifade eden Gümüş, "Amacımız gelecekte bizim kullanmış olduğumuz sağlık ürünlerinin, cihazlarının Türkiye'de üretilmesini sağlamaktır. Bu işbirliğinin hedefimize ulaşması noktasında hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İhtiyaçlara yönelik ürünlerle ortaya koymak ve çözümler üretmek istiyoruz"

ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken ise savunma sanayinde oluşturdukları teknolojik birikimi savunma sanayi dışındaki alanlarda da Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu konularda kullanmak için yoğun bir faaliyet içerisinde olduklarını, bu konuda uzmanlaşan ekipler kurduklarını söyledi.

Son dönemde sağlık alanındaki faaliyetlerini artırdıklarını dile getiren Eken, "Türkiye'de oluşturduğumuz teknoloji birikimini ülkemizin sağlık konusundaki ihtiyaçlarına yönelik ürünlerle ortaya koymak ve çözümler üretmek istiyoruz." dedi.