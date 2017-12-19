Yerli uzun menzilli hava savunma sistemi projesine başlandı

Hisar-U Hava Savunma Sistemi 8x8 taşıyıcı araç ile taşınacaktır.Taşıyıcı aracın Man firmasından olması planlanmaktadır.Rf yani aktif radar güdümlü başlığına sahip olacak ve hedeflerini başarılı vurma oranı yüksek olarak imha edecektir.