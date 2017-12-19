Yerli uzun menzilli hava savunma sistemi projesine başlandı
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Türkiye’nin uzun menzilli balistik füzelere ve havadan gelecek tehditlere karşı ”yüksek irtifa füze ve hava savunma sistemi” olan Hisar-U projesine başlandığını duyurdu.
- star.com.tr
Hisar-U Hava Savunma Sistemi 8x8 taşıyıcı araç ile taşınacaktır.Taşıyıcı aracın Man firmasından olması planlanmaktadır.Rf yani aktif radar güdümlü başlığına sahip olacak ve hedeflerini başarılı vurma oranı yüksek olarak imha edecektir.
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