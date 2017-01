Turan Karataş: Yerli ve güzel insandı

Yeni Türk Edebiyatı denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Orhan Okay dün sabaha karşı, tedavi görmekte olduğu hastanede hayata gözlerini yumdu. 86 yaşında vefat eden Okay, Fuad Köprülü, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Mehmet Kaplan’dan sonra Türk Edebiyatı tarihi üzerine yetişmiş en önemli araştırmacılardan biriydi. Yüzlerce talebe yetiştiren Prof. Dr. Orhan Okay Hoca, Mehmet Kaplan ve Nurettin Topçu’nun da talebesiydi. Uzun yıllar çeşitli üniversitelerde hocalık yapan Okay için bugün Fatih Camisi›nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Okay’ın cenazesi, daha sonra Topkapı Çamlık Mezarlığı’na defnedilecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Uçman, Okay’ın vefatıyla ilgili çok üzgün olduğunu belirtti. Prof. Uçman “Başvurduğumuz, sorduğumuz, karşılaştığımız bütün müşkülleri halletmeye çalışan, son derece yardımsever, iyiliksever, derviş meşrep, son İstanbul beyefendilerinden biriydi” dedi.

Bu çocuklara şans verin

Edebiyatçı yazar Prof. Dr. Turan Karataş ise ‘Şiir Vadilerinde’nin ithafında “beni kaleme ve kitaba dost eden Hocam M. Orhan Okay’a” ibaresini yazmıştım. Bu cümlecik, her harfiyle samimiydi. Çünkü 80’lerde benim gibi Anadolu’nun “kara çocukları” akademiye yaklaştırılmazken Orhan Okay, “bir şans da bu çocuklara verelim” diyen yerli ve güzel insanlardandı. Bilimden, sanattan başka bir davası olmadı. Örnek bir hocaydı. Yetişmemizde emeği büyüktür. Allah rahmet eylesin’ diye konuştu.

Türk Edebiyatı Dergisi Yayın Yönetmeni Bahtiyar Aslan da şunları söyledi: Prof. Okay, bir zarif İstanbul Beyefendisi olarak yaşadı. Herkesin gönlünde de daha çok bu yanıyla yer etti. Hoca, bilindiği gibi çalışma hayatının önemli bir bölümünü Erzurum’da, Atatürk Üniversitesinde geçirdi. Bir İstanbul Beyefendisi’nin o zamanın Anadolu’sunun zor şartlarına uzun yıllar katlanmasının bir tek açıklaması vardır; o da vatan sevdasıdır. Orhan Hoca, idealist bir adamdı. Hayatının sonuna kadar öğretmekten, üretmekten hiç vazgeçmedi. Kimseye ‘hayır’ demezdi. Herkese olduğu gibi bana da yol göstermek için elinden geleni yapardı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Andı: Orhan Okay Hoca, bugün özlemle andığımız geleneğimizin o eski İstanbul’da tebellür etmiş hayatının 2000’lere uzanmış son nezih simalarından birisiydi. Onun için bence akademik kimliğinden önce şahsiyetinin bu yönü daha çok hatırlanmalıdır ardından. Nitekim Silik Fotoğraflar’a yansıyan sima da bu sima idi. Bu simanın onu yakından tanıyanların hafızasına kazınmış üç ana hasleti vardı bence: Tebessüm, tevazu ve samimiyet… “Sûretin sîretine şahittir” sözüne en çok onun yüzüne bakarak hak verebilirdiniz. Kızgınlığını bile ancak tebessümündeki neşvenin solmasıyla anlayabileceğiniz bir mütebessim çelebi çehresi…

Bir edebiyat alimi Okay