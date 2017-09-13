Yerli ve milli SİHA'ların terör örgütüne vurduğu büyük darbeyi PKK'nın elebaşısı da itiraf etti

Terörle mücadelede etkin olarak kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracının (SİHA) sadece CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu değil terör örgütü PKK'nın merkezi Kandil'i de rahatsız ettiği ortaya çıktı.

Tunceli'den Kahramanmaraş'a kadar SİHA ile takip edilen ve düzenlenen operasyonda terör örgütü MLKP üyesi 2 kişi ölü 1 kişi yaralı ele geçirildi. MLKP Türkiye kırsal alan sorumlusu "Alişer Deniz" kod adlı Hüseyin Akçiçek, "Arteş" kod adlı Oğuz Aksu ve "Azad Çünğüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun üzerlerinden çıkan flaş belleği çözen istihbarat birimleri, günlük not ve mesajlara ulaştı. Kürtçe ve Türkçe notları inceleyen istihbarat birimleri, 4 Nisan 2017'de yazılan notta, PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın SİHA'larla ilgili şu mesajını buldu:

SİLAHLI KANATLAR

"Uzun zamandır Serhat, Dersim, Erzurum, Koçgiri, Amed, Garzan, Zagros, Botan, Mardin, GAP, Güneybatı ve Toros Akdeniz eyalet ve bağlı gruplar raporlarında kayıplarının silahlı kanatlarca olduğunu bildiriyorlar. Size daha önce söyledim. TC'nin askeri, polisi eskisi gibi değil. Artık bizi arayıp buluyor. Savunma değil taarruz yapıyorlar. Bir de son yıllarda bu silahlı kanatlar çıktı. Gündüz olduğu gibi gece de termal gözlerinin üstünlüğü ile sadece eylem etkimizi azaltmadı, hareket kabiliyetimizi de yok etti. Tabii siz ne yapıyorsunuz. Koyun sürüsü gibi toplu dolaşıyorsunuz. Naylona sarılmak, alüminyum kâğıda bürünmek sonuç vermez. Bu alet yerdeki karıncayı bile görüyor. Kartalın tarlada sürünen yılanı gördüğü gözlerden daha keskin gözü var. Hayalet olun, yerin altından gidin. Bana silahlı kanat vurdu diye savunma yapmayın. Onlarca, yüzlerce hatta binleri geçen eleman tek kurşun atmadan imha oldu."

Sayıları artırılacak: Yerli ve milli imkânlarla üretilen SİHA'lar, 25 saat havada kalabiliyor ve 200 kilogram bomba taşıyabiliyor. Son bir yılda 525, son 2 ayda ise 101 teröristi imha eden 20 SİHA'ların sayısı 2018'de 30'a çıkarılacak.

UMURUNDA MI CEMAL'İN

Kimliği belirsiz teröristin yazdığı notlarda da şu görüşler yer aldı: "Silahlı ve silahsız kanatların hareket kabiliyetimizi imkânsız hale getirmesinden dolayı büyük bir moral bozukluğu içine düşen hevallerin beslenme zorluğu çektiğini kimse umursamıyor. Sanki kendi isteğimizle yakalanıyoruz. Tek kurşun atmadan biz ölürken, umurunda mı Cemal başkanın? Tabi kendileri için sorun yok. Kadın, bal, et, ne isterse emrinde."

Bu arada HDP'li TBMM Başkanvekili Pervin Buldan "SİHA'lar insanları öldürüyor. Meclis'te drone istemiyoruz" diyerek adeta PKK sözcülüğü yaptı. Pervin Buldan'a tokat gibi yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Soylu, "Aristo döneminde değiliz. PKK-DEAŞ tehdidi var. Ölenler sivil değil. Öldürülenlerden biri Mustafa Tarhan, diğeri bir polisi şehit eden "Piro" kod adlı teröristtir" dedi.

KÜSTAH AÇIKLAMAYA TSK'DAN YANIT

Genelkurmay Başkanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili küstah sözleri üzerine yazılı açıklama yaptı. Operasyonların planlanmasında ve icrasında masum tek bir vatandaşa-sivile ve çevreye zarar verilmemesi hususunda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği belirtilen açıklamada, 1 Ocak- 10 Eylül arasında İHA/ İKU desteğiyle gerçekleştirilen toplam 562 kara ve hava operasyonunda, yurt içinde 986, sınır ötesinde 867 terörist olmak üzere toplam bin 853 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. "Operasyonlarda; toplam 887 sığınak/ barınak imha edilmiş, 1.105 mayın/EYP, 1.943 değişik tipte silah ve 638.462 adet muhtelif cins ve çapta mühimmat ele geçirilmiştir" denilen açıklamada, TSK'nın kahraman ve fedakar personelinin Türkiye'ye ve millete yönelik her türlü risk ve tehdide karşı, "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı ile görev yaptığı belirtildi. (Sabah)