Yeşil kategoride aranan Serdar kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
'Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride aranan ‘Serdar’ kod adlı ‘Serkan Tan’ ölü olarak ele geçirildi.
- İHA
Şırnak Beytüşşebap Akarsu Köyü Düzkavak bölgesinde 6 Temmuzda yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan ‘Serdar’ kod adlı ‘Serkan Tan’ olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin sözde Botan Saha Van Eyaleti 5"li Yürütme Sorumlusu olarak görev yaptığı, bu dönemde örgütün üst yönetimi tarafından sözde Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Birimi Sorumlusu olarak tayin edildiği belirlendi.
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