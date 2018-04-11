Yeşil Kitap'lı verimlilik dönüşümü

Türkiye ekonomisindeki verimliliğin artırılması amacıyla hazırlanan "Yeşil Kitap", çeşitli sektörlerin görüşüne sunulurken, otomotivden gıdaya, hazır giyimden elektrikli ev aletleri üretimine kadar ülke ekonomisinin kalkınmasında başrol oynayan kesimlerden gelecek öneriler doğrultusunda, nihai politika seçeneklerini de içerecek "Beyaz Kitap" hazırlanarak hükümete sunulacak.

Yeşil Kitap, Kalkınma Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği (AB) ile Türk hükümeti tarafından finanse edilen "Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlandı.

Proje çerçevesinde, son yıllarda toplam verimlilik faktörünün yüksekliğiyle dikkati çeken Almanya ve Güney Kore'deki modeller incelenirken, dört temel sektör belirlendi. Otomotiv, gıda, hazır giyim ve elektrikli ev aletleri üretimi yapan 3 bin firmaya anket uygulandı, yüz yüze görüşmeler ve çalıştaylar gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucu, istişare belgesi niteliğindeki "Yeşil Kitap" oluşturuldu.

Yeşil Kitap "Beyaz"a dönüşecek

Yeşil Kitap ile sektörlerden ve paydaşlardan görüş talep edildi. Bu kapsamda ilgililerden 42 soruya ay sonuna kadar yanıt vermeleri istendi.

Sektör temsilcilerinin; verimliliğin belirleyicileri, dijitalleşme sürecinin hızlandırılması, firmalarda yönetim kalitesinin yükseltilmesinin desteklenmesi, piyasadan çıkışların kolaylaştırılması, finansal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, pazarlama ve ilişki ağı geliştirme yetkinliklerinin geliştirilmesi, "Türk teknolojisi" algısının güçlendirilmesi, yerlileştirme ve millileştirme gündeminin verimlilik odaklı hale getirilmesi konularına ilişkin değerlendirmeleri bekleniyor.

Yeşil Kitap'a sektör temsilcilerinden gelecek öneriler doğrultusunda, nihai politika seçeneklerini de içerecek "Beyaz Kitap" hazırlanacak.

Beyaz Kitap ise üst ölçekli politika belgelerinin yanı sıra sektörel ve tematik strateji belgelerinin hazırlıklarında temel kaynak olarak kullanılmak üzere Kalkınma Bakanlığı üzerinden hükümete sunulacak.

Verimliliğin yol haritası

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, gelecek görüşler doğrultusunda "Beyaz Kitap"a dönüştürülmesi hedeflenen "Yeşil Kitap"ta, Türkiye'nin imalat sanayisinde verimliliğinin belirleyicisi olarak 7 unsura vurgu yapıldı. Bunlar, "iş modelleri, küresel tedarik zincirine entegrasyon, bilgiye erişim ve Ar-Ge çalışmaları, firmalar arası iş birlikleri ve uzun vadeli müşteri ilişkileri, modern üretim tekniklerinin kullanımı, firma yönetim kalitesi ve kurumsallaşma, iş gücü verimliliği ve insan kaynakları uygulamaları" olarak sıralandı.

Toplam faktör verimliliği

Toplam faktör verimliliği (TFV), büyüme içindeki istihdam ve sermaye artışları haricindeki nedenlerin birleşik etkisi olarak tanımlanıyor.

Araştırmalar, ekonomik büyümenin istihdam artışı ve sermaye yatırımları haricindeki nedenlerin etkisiyle de sağlandığını gösteriyor. İnsan kaynağı, organizasyonel sermaye ve bilgi varlıkları gibi maddi olmayan sermaye kalemlerinin sağladığı katma değeri artıran yenilikler, sosyal sermayenin neticesi kurulmuş firmalar arası ilişkiler, edinilmiş endüstriyel beceriler ve artırılan çalışan motivasyonu bu nedenlerden bazılarını oluşturuyor.

Türkiye'de toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısını artırmak üzere yapılan durum tespiti ve politika önerilerini içeren Yeşil Kitap'a "http://tfvp.org/yesilkitap/" adresinden ulaşılabiliyor. Paydaşların görüşlerini almaya yönelik hazırlanan 42 soru ise "bit.ly/yesilkitapanket" adresinden yanıtlanabiliyor.